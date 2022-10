Salvador sedia um dos eventos mais esperados do mercado imobiliário baiano

A Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-BA) realiza nesta terça-feira (4), às 16h, no Centro de Convenções de Salvador, o lançamento da edição 2022 do Salão Imobiliário da Bahia, um dos mais esperados eventos para quem deseja comprar ou vender um imóvel. O evento, que vai apresentar as expectativas e novidades deste ano, acontece de forma gratuita entre os dias 2 a 6 de novembro.

Nas edições anteriores, o evento levou mais de 7 mil pessoas para os stands de vendas, movimentando cerca de R$ 56 milhões em valor de vendas e R$ 20 milhões em créditos aprovados nos bancos.

"Ficamos dois anos sem realizar o evento presencial em razão da pandemia e esperávamos com muita expectativa a volta do Salão Imobiliário, que virá ainda maior, apresentando as tendências do mercado, promovendo experiências para os participantes e aquecendo a economia.", disse o presidente da Ademi-BA Cláudio Cunha.