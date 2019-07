Salvador sediará 13ª Convenção Brasileira de Hospitais em agosto

Acontecerá nos dias 1º e 2 de agosto, em Salvador, a 13ª Convenção Brasileira de Hospitais (13ª CBH) no Gran Hotel Stella Maris, na praia de Stella Maris. O evento está sendo organizado pela Federação Brasileira de Hospitais (FBH) e pela Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia (AHSEB).

A estimativa é receber cerca de mil congressistas de todo o país e mais de 2 mil visitas profissionais durante dois dias de programação. O tema central desta edição será: “Parcerias e experiências para a ampliação da capacidade hospitalar” A convenção, que ocorre anualmente, completa 50 anos de existência e retorna ao Nordeste depois de 34 anos acontecendo em outras regiões do país.

“A escolha de Salvador sediar esta convenção é motivo de orgulho e de compromisso”, declarou o presidente da AHSEB, Mauro Duran Adan, acrescentando que o evento trará conteúdo importante e estratégico para os gestores hospitalares visando ampliar horizontes e buscar soluções para o a saúde suplementar.

Programação

A programação prevê palestras, cursos e debates, além de uma variada feira expositora de materiais, equipamentos e serviços hospitalares, que terá acesso aberto ao público. As salas principais vão abordar temáticas ligadas ao tema central do evento em três enfoques: resultado, qualificação e atendimento. A grade também inclui salas temáticas e haverá uma dedicada ao desenvolvimento do turismo de saúde na Bahia.

Dois palestrantes internacionais estarão proferindo conferência: o ex-ministro da Saúde da Colômbia e atual diretor geral da Associação Colombiana de Hospitais e Clínicas, Juan Carlos Giraldo Valencia; e o diretor executivo do Kuopio University Hospital District, na Finlândia, e próximo presidente do International Hospital Federation (IHF), Risto Miettunen.

Entre outros temas a serem discutidos estão: saúde baseada na entrega do valor, importância dos indicadores de resultados na gestão hospitalar, telemedicina e saúde digital no Brasil, comunicação para a excelência hospitalar, gestão de processos e serviços hospitalares, humanização do cuidado, segurança do paciente, impactos e resultados do SUS para o sistema hospitalar.