Salvador sediará, pela primeira vez, evento internacional de inovação e tecnologia 

A retomada do setor de eventos, que ficou 18 meses parado por conta da pandemia da covid-19, será impulsionado, em Salvador, a partir da primeira semana de novembro - entre os dias 4 e 6. A capital baiana sediará, pela primeira vez, o festival Welcome Tomorrow Experience (WTW), no modelo híbrido, que será transmitido em 18 países para mais de 250 mil pessoas.

O evento discutirá o futuro da mobilidade, da tecnologia e da inovação, através de palestras, shows e da ocupação das ruas da cidade, como passeios de bicicleta e atividades nas praias. O anúncio foi divulgado por meio de coletiva de imprensa, feita nesta terça-feira (28), no Centro de Convenções de Salvador, um dos espaços a serem utilizados pelo festival.

O Welcome Tomorrow, que existe desde 2012 e, normalmente, ocorre em São Paulo, tem realização da GL Events Brasil. As últimas nove edições foram na capital paulista, só que Salvador foi a escolhida, este ano, para sediar o evento, por conta dos avanços em inovação e mobilidade. O fundador do Welcome Tomorow, Flávio Tavares, revelou que estava em dúvida entre Salvador, Lisboa e Rio de Janeiro.

“A gente fez uma pesquisa, nos últimos 60 dias, sobre algumas cidades que que estavam evoluindo do ponto de vista da digitalização, da tecnologia e, principalmente, das iniciativas em relação à mobilidade, como ciclofaixas e ciclovias. Com o apoio oficial da Prefeitura em relação a essa abertura da cidade para que a gente preste contar essas histórias, a gente ficou muito feliz de ter escolhido Salvador”, explica Tavares.

O evento é gratuito para os que frequentarão de modo híbrido ou presencial. O objetivo é aproximar os mais diversos setores da cidade, para pensar soluções e novas iniciativas nesses temas. “A gente está convidando artistas, músicos, escritores, chefs, as pessoas de Salvador, para que todo mundo se envolva e se conecte em um propósito de olhar Salvador e falar como a gente pode melhorar na sociedade, como deixar a cidade mais relevante para a população”, esclarece o fundador.

A Prefeitura também apoiará o evento, por uma consultoria de conteúdo sobre a cidade, liberação de espaços públicos e estrutura para gravações. O prefeito, Bruno Reis (DEM), comemorou a realização do Welcome Tomorrow, porque, segundo ele, trará visibilidade e mais turistas para a cidade de Salvador, não só do Brasil, mas do mundo inteiro.

“É um evento de projeção mundial, inclusive para a Expo 20, em Dubai e debate temas importantes, que debate mobilidade, tecnologia e o futuro, são temas onde nossa cidade tem muito conteúdo e boas experiências e são áreas que queremos avançar ainda mais. Vai servir para tornar Salvador uma smart city e estimular o crescimento econômico, gerar mais emprego e renda, atraindo empresas de tecnologia e startups”, celebra Reis.

Segundo Reis, Salvador é a cidade mais inteligente do Nordeste. “Estamos na 18ª posição em número de startups, aceleradoras e incubadoras, subimos para a primeira posição. E queremos criar um ecossistema pulsante, para a criação de empregos que remunerem bem e é também uma área que ajudará na ampliação da arrecadação da prefeitura”, adiciona o prefeito.

A programação do evento ainda será divulgada pela organização nos próximos dias.

