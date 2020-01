Salvador será pioneira em implantação de Sala de Situação em Saúde

Salvador será pioneira entre as regiões Norte e Nordeste. A cidade receberá sua primeira Sala de Situação em Saúde. O equipamento será permanente e contribuirá para o diagnóstico rápido e detalhado das necessidades e problemas prioritários da rede, auxiliando a gestão na definição rápida de estratégias.

O secretário municipal de Saúde, Leo Prates, explicou como funcionará o equipamento. “Será um importante ambiente para discussão e análise dos indicadores para que possamos usar no planejamento de ações. A ideia é ter várias informações juntas no mesmo local para facilitar o acesso das áreas técnicas que irão refletir em cima destes indicadores e definir quais ações serão adotadas para reduzir ou melhorar aquele indicador de saúde. Esse, sem dúvida, será um dos grandes legados dessa atual administração para a cidade”, destacou.

O responsável técnico pela implantação do instrumento será André Luís de Almeida, que explicou os pontos positivos de se ter uma Sala de Situação em Saúde no município. “A grande vantagem é que a gestão terá um ponto único de consultas às informações de apoio à atenção básica, rede ambulatorial, hospitalar e de emergência, além da regulação e vigilâncias epidemiológica e sanitária. A apropriação desse instrumento e seu uso sistemático no cotidiano vai conduzir a rede de saúde soteropolitana a um patamar ainda mais alto de qualidade dos serviços prestados”, destacou.

A Sala de Situação da Saúde será implantada na sede do Nível Central da Secretaria Municipal de Saúde, no Comércio. A expectativa é que a plataforma esteja disponível de maneira integral em 2021.