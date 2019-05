Salvador sobe no ranking da ICCA na realização de eventos internacionais

Salvador subiu mais uma posição no ranking da ICCA - International Congress and Conventions Association, a mais importante entidade mundial de congressos e eventos. Os dados, divulgados pela entidade na Holanda, na última terça-feira (14), se referem aos eventos realizados na capital baiana em 2018, num total de nove congressos, classificados como internacionais, dentro dos critérios da ICCA.

Com isso, Salvador ficou à frente de cidades como Fortaleza, Belo Horizonte e Curitiba, tornando-se líder em eventos internacionais no Norte e Nordeste do país. Em 2016, a capital baiana ocupava a 10ª posição nacional, passando à sexta colocação em 2017.

“Esta conquista é resultado do trabalho da Salvador Destination e de seus associados. Nosso objetivo agora é voltar à terceira posição no país. Com apoio da prefeitura de Salvador, que inaugura um novo Centro de convenções ainda este ano, essa meta com certeza será conquistada em breve”, comemora o presidente da Salvador Destination, Roberto Duran.