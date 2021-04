Salvador suspende vacinação em 1ª dose; Prefeitura aguarda nova remessa de vacinas

A vacinação contra o coronavírus está suspensa em Salvador para todos os públicos. Neste final de semana, a prefeitura imunizou exclusivamente o público de 61 anos ou mais. No entanto, as doses terminaram, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. A informação foi confirmada pelo secretário municipal de saúde de Salvador, Leo Prates.

Com isso, nesta segunda-feira (12), a vacinação não será feita na capital. De acordo com a prefeitura de Salvador, a vacinação será retomada quando nova remessa de imunizantes for encaminhada pelo Governo Federal para a Bahia.

Informação foi postada nas redes sociais do secretário municipal de saúde Leo Prates