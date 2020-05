Salvador tem 16 ameaças de desabamento e 4 árvores caídas nesta quarta (20)

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) recebeu até às 11h desta quarta-feira (20) 60 solicitações ligadas à chuva e mau tempo. Até esse momento, foram 16 ameaças de desabamento, uma ameaça de desabamento de muro, 12 ameaças de deslizamento, 12 árvores ameaçando cair, quatro árvores caídas, uma avaliação de imóvel alagado, nove deslizamentos de terra e cinco infiltrações.

A Codesal é considerado um serviço fundamental pelo município e tem funcionado normalmente durante a pandemia do novo coronavírus. Quem precisar solicitar ajuda do órgão deve ligar gratuitamente para o 199.

A previsão de tempo para hoje é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas a moderadas ao longo do dia, acompanhadas de rajadas de ventos. Há risco para deslizamento de terra. O cenário climático se repete amanhã, quinta-feira (21/05).

Segundo o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec) as chuvas do período ocorrem devido a frente fria sobre a região do Recôncavo baiano.