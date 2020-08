Salvador tem 70 mil curados da covid-19, incluindo idoso de 105 anos

Salvador alcançou a marca de 70.371 pessoas recuperadas do novo coronavírus nesses cinco meses de pandemia. O número representa 95% do total de casos confirmados da doença (73.824) na cidade, segundo levantamento divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Dentre eles, um caso de superação chamou atenção na cidade na quarta-feira (26): Manoel de Jesus, 105 anos, morador da cidade de Ribeira do Pombal, teve alta após o tratamento no hospital de campanha do Wet’n Wild, na Paralela.

De acordo com o diretor médico do hospital, Luiz Vianna, o paciente deu entrada na UTI no último dia 20, com agravo no quadro respiratório, apresentando falta de ar e inflamação nos pulmões, mas não precisou ser entubado. Depois de reagir bem aos tratamentos, o idoso foi para a enfermaria até obter alta médica, após quase uma semana de internamento.

Segundo a SMS, na quarta-feira (26), a taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para o tratamento de pessoas com a Covid-19 fechou em 52%. Esse patamar tem se mantido em estabilidade, mesmo com a retomada gradual das atividades econômicas, culturais e religiosas.

Só para se ter uma ideia, na terça (25) e na segunda (24), o índice de preenchimento das vagas de terapia intensiva foi de 52% e 54%, respectivamente. No domingo (23), a taxa também foi de 54%. Atualmente, há 62.264 casos suspeitos de coronavírus em Salvador e 2.325 mortes. Para tratar dos pacientes, a capital dispõe de 719 leitos de UTI e 721 clínicos.

Além da estrutura de campanha do Wet’n Wild, a Prefeitura conta com hospitais de emergência no Caminho das Árvores e no Bonfim. Além disso, a Prefeitura contratualizou leitos nos hospitais Santa Izabel (Nazaré), Martagão Gesteira (Tororó), Português (Barra), Municipal de Salvador (Boca da Mata), Prohope (Cajazeiras) e Medtower (Federação).

Há ainda seis gripários para atender casos de doenças respiratórias, como a Covid-19 e o H1N1, que funcionam nos anexos da UPA Barris, UPA Paripe, UPA Pirajá/Santo Inácio, UPA Valéria, UPA de Bom Jesus dos Passos e no Pronto-Atendimento (PA) Maria Conceição Imbassahy, em Pau Miúdo.