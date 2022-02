Salvador tem cursos gratuitos na área de tecnologia; veja como participar

Quem está buscando capacitação na área de tecnologia, mas está sem dinheiro para pagar por um curso tem uma nova oportunidade. A plataforma Salvador Tech, lançada nesta quarta-feira (9), pela Prefeitura de Salvador, oferece 80 cursos gratuitos na área de tecnologia e de conhecimentos básicos, como inglês, matemática e logística. Além da formação, o Município construiu uma rede para conectar os formandos com empresas e o mercado de trabalho.

A expectativa da prefeitura é ampliar o número de cursos nos próximos meses. Não há limite de vagas e nem de renda financeira. A plataforma oferece quatro trilhas de aprendizagem, onde os estudantes têm acesso a conhecimentos básicos, de carreira, soft skills e cursos técnicos. A formação é totalmente digital e gratuita. São 140 aulas completamente. Para ter acesso basta fazer um cadastro no endereço eletrônico do Salvador Tech.

O prefeito Bruno Reis fez o lançamento oficial da plataforma e disse que uma das metas é inserir Salvador no mundo digital, modernizar e dar mais eficiência às políticas públicas. Ele disse também que a intenção é descobrir novos talentos e gerar mão-de-obra para o mercado de tecnologia e contou que a prefeitura tem encontrado dificuldade para reter profissionais dessa área devido a concorrência.

“A missão é inserir jovens e adultos no mercado digital. Sabemos que esse mercado tem gerado empregos com boas remunerações. Os cursos são on-line, mas quem não tiver equipamentos ou acesso à internet poderá fazer isso nas nossas estruturas, nas escolas, nos espaços da Fundação Cidade Mãe ou em outros espaços da cidade através de algumas parcerias que estamos realizando com instituições”, contou.

Ele afirmou também que a Prefeitura está preparando um Plano Municipal de Tecnologia e Inovação, no sentido de estruturar o ecossistema digital da capital baiana. “A intenção é ter a tecnologia como política de estado e não de um governo”, afirmou.

Emprego

A prefeitura fechou parceria com 12 empresas com o objetivo de oferecer formação e oportunidades para os jovens capacitados através da plataforma Salvador Tech. Algumas delas estiveram presentes no evento, como IFood, Cubos Academy e Ford.

O CEO da Cubos Academy, José Messias Júnior, disse que existe um déficit de profissionais capacitados no mercado de tecnologia e que há uma falácia de que a capacitação exige conhecimentos aprofundados de matemática ou similares, mas que isso é mais mito do que verdade. Ele explicou o que a empresa vai oferecer na plataforma:

“Somos uma escola de tecnologia que nasceu em Salvador. Nossa ideia é formar pessoas que querem trabalhar na área de tecnologia, seja desenvolvendo softwares, fazendo a parte visual, a criação de interfaces e design gráfico voltado para a área de tecnologia, ou seja na criação de novos produtos tecnológicos, uma parte mais de gestão”, contou.

Antes da apresentação da nova plataforma os representantes da Salvador Tech, Leandro Lima, do Fundo de Investimento Valor Capital, Carlos Costa, e da Sanar, Bira Mercês, integraram uma mesa-redonda para debater os rumos da gestão tecnológica, o futuro e a governança do ecossistema de negócios no meio digital na capital baiana.

A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), Mila Paes, responsável pela plataforma, listou algumas vantagens da nova ferramenta.

“Salvador Tech é uma plataforma que vai dar condições de que o cidadão consiga identificar dentro do universo da tecnologia quais são as trilhas e as carreiras que ele se identifica, e a partir daí fazer cursos e capacitações básicas e, depois, ser direcionado para programas em empresas parceiras. É uma grande oportunidade de geração, gestão e capacitação na cidade na área de tecnologia”, contou.

Após a parte inicial do portal, as empresas parceiras, que necessitam dos profissionais da área, se associam dentro da plataforma para construir uma trilha personalizada de formação profissional. O objetivo é que a empresa funcione como uma escola para sua própria demanda. A proposta do Município é que, no decorrer dos próximos anos, sejam proporcionadas mais de 5 mil oportunidades de formativos técnicos para a população de Salvador.

Hub Salvador

O lançamento da plataforma Salvador Tech aconteceu no Hub Salvador, uma estrutura construída e inaugurada durante a gestão do ex-prefeito ACM Neto e que reúne startups e outras empresas de tecnologia, no bairro do Comércio. O equipamento é produto de uma parceria entre a prefeitura e a iniciativa privada.

O líder de comunidade e um dos responsáveis pela administração do local, Enzo Alves, contou que são 120 empresas atuando no momento, sendo 24 startups, cerca de 60 empresas convencionais ou corporações, de médio e grande porte, e profissionais autônomos. Ele contou que antes da pandemia o Hub alcançou 100% da capacidade, mas que atualmente está operando com 60%.

“No Sul e Sudeste o ecossistema de inovação estava mais à frente. Existem alguns que já estão no mercado há 15 anos. Em Salvador, apesar de já haver algumas startups referências, em 2018 [quando o Hub foi inaugurado], não havia um lugar onde elas pudessem interagir. Então, ter um Hub, não apenas em Salvador, mas para toda cidade que tem uma iniciativa de inovação, é permitir que essas pessoas se falem”, disse.

O diretor de Inovação da prefeitura, Luís Gaban, contou que as diferenças sociais é outra barreira que precisa ser derrubada.

“Muitos desses jovens talentos nunca entraram no Hub ou em outras estruturas de inovação da prefeitura. Alguns perguntam se precisam pagar para entrar. Eles desconhecem as oportunidades que estão disponíveis. Este ano, vamos retomar o programa Mais Conhecimento e Inovação Social e levar esses jovens para conhecer as estruturas e as empresas que atuam em parceria com a prefeitura e vamos avançar com a capacitação de professores nesse mundo tecnológico”, afirmou.