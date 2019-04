Salvador tem dez vagas para agentes funerários com salários de R$ 1 mil 

Quem tem habilidade para auxiliar todo o processo de sepultamento e assistência às famílias no momento difícil da perda de um ente querido, pode se candidatar a uma das dez vagas para agente funerário oferecidas pelo Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-obra (SIMM) nesta quinta-feira (25).

Para a função, é necessário ter ensino médio completo, seis meses de experiência e imprescindível carteira de habilitação A/B. O salário é de R$ 998, mais comissão e benefícios.

Os interessados nestas e em outras 16 vagas para diversos cargos devem ir a um dos postos do SIMM, no Comércio (Rua Miguel Calmon, 506, Edifício Ouro Preto); Boca do Rio (Rua Abelardo Andrade de Carvalho, 141, anexo ao Colégio Imeja), levando originais da carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF, comprovantes de residência e histórico escolar, além do número do PIS, Pasep ou NIS.

O atendimento é feito das 7h às 17h, mediante distribuição de senhas, que são entregues a partir das 6h30. Os candidatos podem usufruir do atendimento por hora marcada, que funciona das 7h às 16h30, pelo telefone (71) 3202-2016 ou 0800-2853111 para ligações gratuitas.

É possível também ter acesso ao atendimento do SIMM nas Prefeituras-Bairro Centro/Brotas Cabula, Cajazeiras, Cidade Baixa, Itapuã, Pau da Lima e Subúrbio/Ilhas, para realização de cadastro, busca por vagas e encaminhamento para entrevistas e seleções.

Vagas do SIMM para quinta-feira (25):

Agente funerário

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível CNH A/B.

Salário: R$998,00 + comissão + benefìcios

10 vagas

Motorista de ônibus (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, habilitação D

Salário: a combinar

5 vagas

Balconista de farmácia

Ensino médio completo, seis meses de experiência, vaga zoneada para a região da Suburbana, imprescindível experiência na área e conhecimento em medicamentos

Salário: R$1.100,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza

Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável conhecimento na área de manutenção predial

Salário: R$1.002,58 + benefícios

1 vaga

Assistente de RH

Ensino superior completo em Administração ou áreas afins, seis meses de experiência, vaga zoneada para moradores da região de Pirajá, Águas Claras, Cajazeiras e Suburbana

Salário: R$1.500,00 + benefícios

1 vaga

Gerente de restaurante

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível perfil de liderança

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Mecânico de automóveis

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.400,00 + benefícios

1 vaga

Costureira em geral

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter trabalhado com reformas de roupas, vaga zoneada para moradores da região do Imbuí/Boca do Rio

Salário: R$1.300,00 + benefícios

1 vaga

Lavador de carro

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência na área e disponibilidade para trabalhar à noite/madrugada

Salário: a combinar

1 vaga

Polidor de carro

Ensino médio completo, 6 meses experiência, experiência com máquina de polir.

Salário: A combinar

1 vaga

Encarregado de estacionamento

Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Operador de empréstimo consignado

Ensino médio completo, seis meses de experiência, vaga zoneada para o bairro de Stella Maris e adjacências

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Fiscal de loja

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível curso de CFTV e experiência com atacado

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga