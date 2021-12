Salvador tem dezembro mais chuvoso em 32 anos

A Defesa Civil de Salvador divulgou que o mês de dezembro deste ano foi o mais chuvoso desde 1989. Entre os dias 1º e 26, a estação pluviométrica de Ondina registrou acumulados de chuvas de 360,4 mm, superando em seis vezes a normal climatológica do período, que é de 58,1mm.

Nas últimas 72 horas, foram registrados acumulados de chuvas em alguns pontos da cidade que também superam a média histórica, a exemplo de Pau da Lima (187,6mm), Castelo Branco (181mm), Mirante de Periperi (180,6mm), Sete de Abril - Bosque Real (177,8mm) e Pirajá (177,8mm). As informações são do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).

"Estamos de plantão 24 horas, com equipes aptas a atender as emergências que se façam necessárias em função das fortes chuvas, monitorando as condições do clima e emitindo alertas, voltados principalmente às comunidades que vivem em áreas de risco", ressalta o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macêdo.

Em relação às chuvas, 2021 ocupa o posto de terceiro ano mais chuvoso dos últimos 11 anos, com 2.145,4mm de acumulados de chuvas até o momento, sendo superado por 2011 (2.169,4mm) e 2020 (2.297,1mm).

Sirenes

Duas comunidades situadas em áreas de risco – Bosque Real (Sete de Abril) e Moscou (Castelo Branco) – tiveram as sirenes do Sistema de Alerta e Alarme acionadas pela Codesal, às 21h de sábado (25). A situação ocorreu devido às chuvas terem ultrapassado o patamar de 150mm de acumulados em 72h, seguindo o protocolo de segurança considerado de alerta máximo.

Com isso, 149 ocorrências foram registradas, até às 17h deste domingo (26) - 50 delas na prefeitura-bairro de Pau da Lima, que acumula 14 alagamentos de imóveis e 16 deslizamentos de terra. A sirene também foi acionada, por volta das 21h deste sábado (25), nas localidades de Bosque Real, no bairro Sete de Abril, e em Moscou, no bairro de Castelo Branco, por registrarem índice pluviométrico acima de 150mm nas últimas 72h, situação considerada de alerta máximo pela Defesa Civil municipal.