Salvador tem nova via ligando a Orla à Avenida Paralela

Quem estiver na Orla e precisar chegar à Avenida Paralela ou estiver no sentido contrário tem uma nova opção de rota a partir desta segunda-feira (13). A prefeitura concluiu e entregou o trecho de 400 metros que liga Patamares à Avenida Luís Viana Filho (Paralela). A expectativa da prefeitura é que a nova pista da Avenida Tamburugy ajude a equilibrar o fluxo de veículos da Avenida Orlando Gomes e região.

O prefeito ACM Neto participou da inauguração e disse que a obra já estava sendo feito antes da pandemia. "Essa via tem uma história, uma história longa...", afirmou. "Tivemos que dialogar muito, especialmente com o Ministério Público e com os órgãos de controle e fiscalização ambiental", afirmou.

Neto refletiu sobre as mudanças de mobilidade em Salvador. "Foi uma das coisas que a gente veio realizando desde o início do nosso governo, observando os principais pontos críticos, assim como as áreas de expansão, para defirnimos que intervenções poderiam e deveriam ser feitas com objetivo de melhorar a mobilidade de Salvador", afirmou. "Inclusive a própria Paralela. Lembro a situação dela em 2013. Inteiramente travada. Era um caos".

A construção da via ficou sob a responsabilidade da Transalvador, e o investimento foi de cerca de R$ 2,7 milhões oriundos de recursos do município. No trecho foram feitos serviços de pavimentação, de sinalização e de iluminação.

(Foto: Gil Santos/CORREIO)

São duas pistas, uma para o sentido orla e outra em direção à Paralela. Cada pista conta com 10,5 metros de largura, distribuídos em duas faixas para tráfego de veículos, uma para estacionamento e uma ciclofaixa.

O superintendente da Transavador, Fabrizzio Muller, disse que ainda não existe uma estimativa de quantos veículos vão trafegar diariamente pela região, mas acredita que a via ficará movimentada por conta do shopping center e da faculdade que funcionam naquela área.

Segundo os dados da prefeitura, neste domingo (12), o nível de isolamento dos motoristas ficou em 32% a menos da quantidade normal que costuma está nas ruas aos domingos. "Esse tem sido o percentual aos domingos nas última semanas", afirmou Muller.

A construção da via faz parte de um conjunto de intervenções feitas na região por meio de uma contrapartida entre a Prefeitura e a iniciativa privada. A via tem saída na marginal à Paralela, entre o Shopping Paralela e a Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC).