Salvador terá 20 pontos de queima de fogos no réveillon

A virada de 2021 para 2022 em Salvador será como no ano passado: com queima de fogos em alguns pontos da cidade. No entanto, a lista com os locais não será divulgada antecipadamente pela prefeitura, com o intuito de evitar aglomerações.

De acordo com o prefeito Bruno Reis, não haverá queima de fogos nas praias da cidade, nem no quebra-mar do Comércio, como era tradição. "Evidente que não dá para fazer nenhuma celebração esse ano e vamos repetir o formato do ano passado, com queima de fogos em diversos pontos da cidade. Não terá nenhuma queima de fogos na orla da cidade, nas praias da cidade, e não vai ter no quebra-mar do Comércio. Vamos fazer a queima de fogos para não passar em branco a virada do ano", disse o prefeito, nesta terça-feira (28).

Ainda segundo ele, o acesso às praias estará liberado e a Guarda Municipal vai fazer o monitoramento na Orla para evitar aglomerações. "Temos 64km de orla e aqueles que têm a tradição de fazer seus rituais, a gente pede que se espalhe pelas praias. Vamos colocar a Guarda Municipal nas praias para evitar aglomeração. Ainda não é hora de se reunir", disse.