Salvador terá 230 câmeras de segurança e quatro torres de vigilância eletrônica

A cidade de Salvador terá mais 230 câmeras de segurança, quatro torres e seis postes de videomonitoramento nas áreas turísticas. O esforço da prefeitura é para aumentar a segurança nesses espaços e inibir assaltos e furtos, os tipos de crimes mais comuns nessa região. A primeira torre foi apresentada, nesta terça-feira (1º), e todos os equipamentos devem entrar em operação até o início de 2023.

A torre foi instalada no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, e vai funcionar assim: ela tem oito câmeras no topo, que conseguem cobrir 360 graus. As lentes fazem reconhecimento facial e leitura de placas de carros. Além disso, quem for vítima de furto, assalto ou precisar do auxílio da Guarda Municipal por alguma outra razão poderá se comunicar com a central através de um interfone instalado na base da estrutura.

Duas câmeras foram posicionadas na direção do interfone com o objetivo de evitar trotes e vandalismo. O investimento é de R$ 16 milhões na compra dos equipamentos, na implantação das torres e postes, e na central de controle da Guarda Municipal, em um financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), através do Programa Nacional de Desenvolvimento Turístico em Salvador (Prodetur).

Prefeito assina contrato para instalação dos equipamentos (Foto: Betto Jr/ Secom)

O contrato para a compra dos dispositivos e instalação da tecnologia foi assinado pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, nesta terça. O prazo para entrega, instalação e configuração dos equipamentos é de 60 dias. Ele frisou que apesar de a segurança pública ser de responsabilidade do Governo do Estado, o Município tomou a inciativa para aumentar a tranquilidade de baianos e turistas.

“Essas ações vão nos permitir ter imagens de qualidade, reconhecimento facial, identificação de placas de veículos nos principais pontos turísticos de Salvador. Com isso, a prefeitura vem dando sua contribuição para a segurança. Acreditamos que uma das melhores formas de reduzir os índices de criminalidade é investir em inteligência, e a prefeitura, mesmo não sendo a sua atribuição, está dando a sua contribuição, trazendo mais tranquilidade para nós, baianos e soteropolitanos, e para os visitantes”, afirmou.

Segurança

Moradores e trabalhadores das áreas turísticas estão torcendo para que o aumento da vigilância eletrônica amplie a segurança nessas regiões. A professora Isabela Moraes, 42 anos, mora no Rio Vermelho e destacou a importância de se investir em tecnologia.

“É natural que a sociedade passe por adequações para acompanhar o desenvolvimento tecnológico. É horrível sentir que estamos em um Big Brother, mas se a presença das câmeras ajuda no policiamento e na segurança, é importante fazer esses investimentos”, disse.

Já o garçom Matheus Souza, 29 anos, está mais cético. “Não acredito que a presença das câmeras vai inibir ou intimidar os ladrões, mas pelo menos com esse recurso é possível localizar o bandido e não deixar ele escapar impune. Estou torcendo para que funcione e para que seja instalado em toda a cidade”, contou.

Atualmente, a Guarda Municipal usa as câmeras da Secretaria de Segurança Pública (SPP) para fazer o monitoramento da cidade. Agora, a corporação terá uma estrutura física na própria sede, na Avenida San Martin, para fazer esse serviço, mas o compartilhamento das informações permanecerá. As filmagens nas ruas serão efetuadas 24 horas por dia. O diretor-geral da Guarda, Maurício Lima, comentou sobre a novidade.

“A torre tem oito câmeras e uma interface com a central de monitoramento através de um interfone. Então, o cidadão sentindo qualquer sinal de insegurança ou em uma emergência pode apertar o comunicador e falar com a gente diretamente na central. A torre também tem um desfibrilador que pode ser liberado também através do interfone. A gente já desejava esse equipamento, vimos em outras cidades, e agora foi possível”, explicou.

As outras três torres serão instaladas na Praça Cairu, no bairro do Comércio; na região do Farol da Barra, na Barra; e no Terreiro de Jesus, no Centro Histórico. O projeto conta com participações da Companhia de Governança Eletrônica (Cogel), Guarda Civil Municipal (GCM) e da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult).

A prefeitura anunciou também investimento de R$ 3,5 milhões em uma nova sinalização turística no Centro Antigo, na Península de Itapagipe e em trechos da Orla. A intenção é facilitar o acesso e a circulação de turista e de soteropolitano e também o acesso à informação sobre o patrimônio material e imaterial do Centro Histórico de Salvador.

Cidade inteligente

Em outubro, Salvador foi considerada a cidade mais inteligente e conectada do Nordeste, segundo o Ranking Connected Smart Cities, e subiu um degrau na escala nacional ficando com a 9ª posição. A pesquisa mapeou os municípios com maior potencial de desenvolvimento no Brasil.

Foram analisadas inteligência, conexão e sustentabilidade em 11 setores: mobilidade, urbanismo, meio ambiente, energia, tecnologia e inovação, economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo e governança.

A capital baiana se destacou em três áreas. O setor de urbanismo foi onde mais avançou, foram sete pontos de diferença em relação a última pesquisa, alcançando a 7ª posição dentre as mais desenvolvidas. No setor de Tecnologia e Inovação a cidade caiu quatro pontos na comparação com a pesquisa anterior, mas ainda ficou com a 8ª posição no país. Em relação a empreendedorismo a cidade ocupou o 9º lugar.

A prefeitura comemorou os resultados, disse que poderiam ter sido ainda melhores se não houvesse uma pandemia no caminho e lembrou que o Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI) estabelece metas e investimentos na área pelos próximos 30 anos. Foi anunciada a construção de uma plataforma virtual com todos os serviços da prefeitura, distribuição de internet gratuita nas praças e parques, e a construção de uma infovia com mais de 800 km de fibra óptica para uma rede de multisserviços.