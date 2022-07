Salvador terá Camarote Brahma no Carnaval 2023

O Camarote Skol, em 2023, se reposiciona no mercado e passa a ser Camarote Brahma, trazendo ao Carnaval de Salvador toda a essência do espaço, nos moldes do que é realizado no Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí, e em São Paulo, no Anhembi.

O projeto, de acordo com informações exclusivas do portal Alô Alô Bahia, segue nas mãos dos empresários Binho Ulm, Guto Ulm e Zenón Bittencourt, da 2GB Entretenimento, que comandaram o Camarote Skol por 15 anos, sempre com a essência de inovação e aberto a mudanças, sendo inclusive Beats Senses, Beats Spirit, Fire & Frost e Puro Malte em diferentes edições.

Com a mudança, o espaço exclusivo se alinha aos outros carnavais do Brasil, elevando seu conceito de sofisticação e com novos parâmetros de qualidade, mantendo, no entanto, sua busca por oferecer a grandiosidade que o folião merece.

“O Camarote Brahma promete trazer o glamour de outros Carnavais”, disse Binho Ulm em entrevista ao Alô Alô Bahia. “Após 15 anos como Camarote Skol, a 2GB surpreende mais uma vez e mantém a inovação como DNA da empresa”, finalizou.



Leia mais notícias no Alô Alô Bahia