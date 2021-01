Salvador terá capacidade de vacinar até 200 mil pessoas por dia contra a covid-19

Em apresentação feita nesta terça-feira (12), o prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), deu detalhes da logística em torno da vacinação da população contra a covid-19. Serão ao todo 23 centros e outros 9 funcionando no sistema drive-thru.

Em cada centro de vacinação serão 20 boxes com 20 aplicadores, já no drive-thru serão 10 salas com 10 vacinadores. A prefeitura estima que cada funcionário consiga injetar 30 vacinas por hora e trabalhe, ao total, 12 horas por dia.

Com isso, a previsão é de que a prefeitura tenha capacidade de vacinar, em operação máxima, 200 mil pessoas por dia.

Isso não significa, porém, que de fato 200 mil pessoas sejam vacinadas a cada dia, pois isso depende de fatores como doses disponíveis de vacinas e insumos.

Na primeira fase, que abarca idosos com mais de 75 anos e trabalhadores de saúde, cerca de 170 mil pessoas devem ser vacinadas. Na segunda, com pessoas entre 60 e 74 anos, 185 mil devem ser beneficiados.

A terceira engloba outras 150 mil pessoas com comorbidades. Já a quarta é mais ampla, atingindo forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional, professores, trabalhadores de transporte coletivo, pessoas com deficiência, transportadores de carga e adolescentes sob medida socioeducativa. Somando as 4 fases serão 572 mil pessoas vacinadas prioritariamente.

O plano de vacinação contra a Covid-19 prevê ainda os dias e horários de imunização, que será de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, e sábados, domingos e feriados, das 7h às 19h.