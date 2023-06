Salvador terá dois voos por semana para Feira de Santana; saiba mais

Quem for de Feira de Santana para Salvador terá mais uma opção de transporte a partir do dia 4 de julho. Além dos ônibus e dos carros usados para fazer o trajeto de cerca de 100 km entre as cidades, também será possível fazer a viagem de avião. A informação foi anunciada nesta sexta-feira (16) pelo Aeroporto de Feira de Santana (FEC).

De acordo com o terminal aéreo, os voos serão realizados duas vezes por semana por uma aeronave com capacidade para transportar até 70 passageiros. As operações são fruto de uma parceria entre a Voepass Linhas Aéreas e a Latam Linhas Aéreas. A venda das passagens - ainda não disponível - será feita apenas pelo site da Latam.

Os voos terão horários diferentes: o voo da terça-feira será pela manhã, decolará de Salvador às 09:00h. rumo a Feira de Santana e, no sentido inverso, decolará de Feira às 10:00h. Já na quinta-feira o voo será à tarde, decolando de Salvador às 16:45h. e partindo de Feira às 17:45h. Os horários ainda poderão sofrer ajustes.

Inicialmente, os voos das companhias aéreas seriam em dias alternados no período da tarde, entre Feira de Santana e Recife. No entanto, em uma solicitação realizada na quarta-feira (15), a Voepass solicitou na cancelamento dos slots (horários de pouso e decolagem) no Aeroporto Internacional dos Guararapes, em Recife, e efetuou um novo pedido de voo, também às terças e quintas, mas desta vez para o Aeroporto Internacional de Salvador.

