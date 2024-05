NOVO COMANDO

Presidente do Tribunal de Justiça assume o Governo da Bahia interinamente

A posse será realizada às 9h no Centro de Operações e Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, no Centro Administrativo da Bahia (CAB)

Da Redação

Publicado em 9 de maio de 2024 às 19:36

Desembargadora Cynthia Maria Pina Resende Crédito: Divulgação/TJ-BA

A Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, assume, interinamente, o cargo de Governadora do Estado da Bahia a partir de sábado (11). Um ato no Centro de Operações e Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), às 9h, marca a posse.

“Eu recebi essa notícia com muita surpresa, responsabilidade e com honra. A responsabilidade é muito grande de estar exercendo uma função no Executivo, ainda que interinamente. É uma honra porque é o Poder Judiciário que estará ali representado na minha pessoa”, disse a 4ª mulher a assumir a Presidência do TJBA.

Como chefe do Poder Judiciário, a desembargadora está na linha sucessória para o Executivo baiano. Em virtude da ausência do Governador Jerônimo Rodrigues, o Vice-Governador Geraldo Júnior é o substituto imediato. No entanto, ele renunciou à possibilidade.

O próximo na linha sucessória é o presidente da assembleia legislativa, deputado Adolfo Menezes, que optou por não assumir o cargo. Com isso, a desembargadora Cynthia Maria Pina Resende é quem herda o posto interinamente.