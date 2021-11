Salvador terá esquema de vacinação para 1ª, 2ª e 3ª doses nesta segunda

A estratégia de vacinação em Salvador nesta segunda-feira (22) será para aplicação das 1ª, 2ª e 3ª doses da vacina contra a Covid-19, das 08h às 16h. Todas as pessoas deverão estar com os nomes na lista disponibilizada no site da SMS (www.saude.salvador.ba.gov.br).

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) ainda continua oferecendo o agendamento da 3ª dose da vacina para o público com 18 anos ou mais que não tomou a 1ª ou nenhuma das doses na capital baiana, independentemente de ser residente do município, ou seja, mesmo não morando em Salvador o cidadão será contemplado. Para ter acesso à dose de reforço (3ª dose), será necessário o agendamento prévio no site vacinahoramarcada.saude.salvador.ba.gov.br. É preciso atender aos seguintes critérios técnicos estabelecidos:



• Ter 18 anos ou mais;

• Não ter tomado as doses em Salvador (uma ou ambas);

• Ter 150 dias ou mais da data da segunda dose.

No dia e horário marcados no site, a pessoa deverá levar as originais e cópias dos seguintes documentos: cartão de vacina, documento de identificação com foto, QR Code gerado no ato do agendamento on-line e comprovante de residência.

Também segue disponível o agendamento da 3ª dose para todo cidadão com 18 anos ou mais, independentemente de residir em Salvador, que recebeu a 1ª e 2ª dose através de pesquisas/estudos sobre as vacinas. Da mesma forma, é será necessário o agendamento prévio no site vacinahoramarcada.saude.salvador.ba.gov.br. O indivíduo deverá atender aos critérios técnicos estabelecidos:



• Estar com as duas doses registradas no Conect Sus;

• Ter 18 anos ou mais;

• Ter tomado as duas doses através das pesquisas;

• Ter 150 dias ou mais da data da segunda dose;

• Apresentar documento do Instituto de pesquisa declarando que o indivíduo está apto para recebimento da terceira dose sem comprometimento do seguimento da pesquisa.

Além disso, a pessoa deverá levar, no dia e horário marcados no site, as originais e cópias dos seguintes documentos: cartão de vacina, documento de identificação com foto, QR Code gerado no ato do agendamento on-line e comprovante de residência.

Nesta segunda (22) o Med Móvel segue na Prefeitura-Bairro Itapuã para o público que precise tomar a segunda e terceira dose, seguindo os prazos estabelecidos abaixo.

Confira o esquema:

1ª DOSE

REPESCAGEM PARA PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS COM NOME NA LISTA DO SITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Drivers: Faculdade Uninassau (Pituba)

Pontos Fixos: UBS Pelourinho, USF Alto de Coutos II, USF Itacaranha, USF Cajazeiras XI, USF Fazenda Grande III, USF Itapuã, UBS Ministro Alckmin, USF Joanes Leste, USF Ursula Catharino (Garcia), USF Prof. Guilherme Rodrigues da Silva (Arenoso), UBS Castelo Branco, UBS Frei Bejamin (Valéria), UBS Mário Andrea e UBS César de Araújo.

ADOLESCENTES DE 12 a 17 ANOS; ADOLESCENTES COM COMORBIDADES; GESTANTES E PUÉRPERAS DE 12 A 17 ANOS OU MAIS.

Drivers: FBDC Cabula, 5 Centro de Saúde, Faculdade Universo, Parque de Exposições, Universidade Católica de Salvador (Pituaçu) e Vila Militar (Dendezeiros)

Pontos fixos: CSU Pernambués, USF Eduardo Mamede, USF São Cristovao, USF Jardim das Margaridas, USF Cajazeiras V, Cajazeiras X, 5 Centro de Saúde, UBS Virgílio de Carvalho, USF Sérgio Arouca, USF Tubarão, USF Vista Alegre, USF Teotonio Vilela II, USF Santa Luzia, USF Vale do Matatu, USF Imbuí, Universidade Católica de Salvador (UCSA), USF Cambonas.

*Ponto fixo exclusivo para gestantes, puérperas e adolescentes com comorbidades: USF Vila Matos (Rio Vermelho)

2ª DOSE

2ª DOSE OXFORD (APRAZADOS ATÉ 19 DE DEZEMBRO DE 2021)

Drivers: Unijorge (Paralela) e FBDC Brotas

Pontos Fixos: Clube dos Oficiais da Polícia Militar (Dendezeiros), USF Colinas de Periperi, USF Plataforma, USF Beira Mangue, UBS Ramiro de Azevedo, USF Pirajá, USF San Martim III, USF Curralinho, UBS Nelson Pihauy Dourado, Shopping da Bahia* (09h às 16h), USF Boa Vista de São Caetano e FBDC Brotas

2ª DOSE CORONAVAC (APRAZADOS ATÉ 22 DE NOVEMBRO DE 2021)

Drivers: Faculdade Uninassau (Pituba)

Pontos Fixos: UBS Pelourinho, USF Alto de Coutos II, USF Itacaranha, USF Cajazeiras XI, USF Fazenda Grande III, USF Itapuã, UBS Ministro Alckmin, USF Joanes Leste, USF Ursula Catharino (Garcia), USF Prof. Guilherme Rodrigues da Silva (Arenoso), UBS Castelo Branco, UBS Frei Bejamin (Valéria), UBS Mário Andrea e UBS César de Araújo.

2ª PFIZER (APRAZADOS ATÉ 19 DE DEZEMBRO DE 2021)

Drivers: FBDC Cabula, 5 Centro de Saúde, Faculdade Universo, Parque de Exposições, Universidade Católica de Salvador (Pituaçu) e Vila Militar (Dendezeiros)

Pontos fixos: CSU Pernambués, USF Eduardo Mamede, USF São Cristovao, USF Jardim das Margaridas, USF Cajazeiras V, Cajazeiras X, 5 Centro de Saúde, UBS Virgílio de Carvalho, USF Sérgio Arouca, USF Tubarão, USF Vista Alegre, USF Teotonio Vilela II, USF Santa Luzia, USF Vale do Matatu, USF Imbuí, Universidade Católica de Salvador (UCSA), USF Cambonas.

3ª DOSE

3ª DOSE PACIENTES IMUNOSSUPRIMIDOS COM NOME NA LISTA E QUE TOMARAM A SEGUNDA DOSE ATÉ 14 DE OUTUBRO DE 2021

Drivers: FBDC Cabula, 5 Centro de Saúde, Faculdade Universo, Parque de Exposições, Universidade Católica de Salvador (Pituaçu) e Vila Militar (Dendezeiros)

Pontos fixos: CSU Pernambués, USF Eduardo Mamede, USF São Cristovao, USF Jardim das Margaridas, USF Cajazeiras V, Cajazeiras X, 5 Centro de Saúde, UBS Virgílio de Carvalho, USF Sérgio Arouca, USF Tubarão, USF Vista Alegre, USF Teotonio Vilela II, USF Santa Luzia, USF Vale do Matatu, USF Imbuí, Universidade Católica de Salvador (UCSA), USF Cambonas.

3ª DOSE PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS (APARAZADOS ATÉ 21 DE JUNHO DE 2021)

Drivers: FBDC Cabula, 5 Centro de Saúde, Faculdade Universo, Parque de Exposições, Universidade Católica de Salvador (Pituaçu) e Vila Militar (Dendezeiros)

Pontos fixos: CSU Pernambués, USF Eduardo Mamede, USF São Cristovao, USF Jardim das Margaridas, USF Cajazeiras V, Cajazeiras X, 5 Centro de Saúde, UBS Virgílio de Carvalho, USF Sérgio Arouca, USF Tubarão, USF Vista Alegre, USF Teotonio Vilela II, USF Santa Luzia, USF Vale do Matatu, USF Imbuí, Universidade Católica de Salvador (UCSA), USF Cambonas.