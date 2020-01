Salvador terá evento gratuito sobre mudanças climáticas nesta quarta (15)

Acontecerá nesta quarta-feira (15), às 16h, um debate para as tratativas iniciais para a elaboração do Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima em Salvador, parte integrante da Estratégia de Resiliência lançada pela Prefeitura em março de 2019. O evento será no Teatro Gregório de Mattos e contará com a presença do prefeito ACM Neto.

Aberto ao público, o evento terá a participação do cientista e climatologista brasileiro Carlos Nobre, que integra a equipe de consultores para o documento. Além disso, acontecerão reuniões técnicas paralelas para instituições convidadas. O calendário com os demais eventos que serão realizados ao longo do ano será divulgado posteriormente.

O plano, que deve ser elaborado em um período de nove meses, contará com uma estratégia de comunicação e mobilização de atores locais diversos: sociedade civil, órgãos públicos, empresas e técnicos especializados. O objetivo é engajar a população soteropolitana e, para isso, serão realizados 15 eventos voltados para divulgação de informações e engajamento.

Mecanismos

Salvador tem buscado, ao longo dos últimos anos, mecanismos e estratégias para saber como lidar com as alterações climáticas. Desta forma, a cidade fica cada vez mais perto de cumprir as metas do Acordo de Paris, que cria compromissos locais e globais para mitigação e adaptação climática, além de metas para a redução da emissão de gases do efeito estufa.

O desenvolvimento do Plano de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima tem o papel de colocar a capital baiana em posição de referência entre as principais cidades do mundo, além de reforçar o papel central dos municípios para ação e implementação da agenda climática.

O plano será desenvolvido por um consórcio formado pela WayCarbon, ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade e a ONG internacional WWF, além de uma equipe de consultores e do apoio local da Aganju Sustentabilidade. Já os recursos para tornar a execução possível serão do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), através do Prodetur, e do Grupo C40 de Grandes Cidades para Liderança do Clima.