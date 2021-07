Salvador terá evento-teste para 500 pessoas e projeta volta de shows para agosto

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), informou nesta segunda-feira (5) que, se os números permitirem, fará no dia 29 de julho o primeiro evento-teste para retomada do setor de entretenimento em Salvador após 15 meses de pandemia.

A ideia é que esse primeiro evento tenha público de 500 pessoas, a maioria vacinada contra a Covid-19. A ideia é que o teste ocorra no Centro de Convenções municipal, na Orla da Boca do Rio.

A prefeitura negocia uma parceria com a Fiocruz para realizar um estudo no qual irá monitorar possíveis casos de Covid-19 no público do evento-teste.

Ao Alô Alô Bahia, o prefeito Bruno Reis explicou que a ideia é que o número de imunizados seja o mesmo percentual da população já imunizada na cidade quando o evento ocorrer.

Além disso, Reis projeta a retomada de eventos do setor de entretenimento em Salvador a partir do mês de agosto, conforme informou à Folha de S.Paulo mais cedo. “Vamos retomar os eventos, shows, com protocolos e todos os procedimentos de segurança. A gente quer retomar”, disse o gestor.

Através de nota, a prefeitura de Salvador confirmou o planajamento para o evento e destacou que a realização do teste depende da queda dos números de transmissão e de ocupação de leitos na capital.

"A realização do evento-teste em Salvador ainda está em fase de planejamento pela Prefeitura e deverá contribuir para a avaliação geral e aprovação de um futuro protocolo para a retomada gradual e responsável do setor de eventos, atividade de extrema importância para a cidade e que está paralisada há mais de um ano. Assim que os detalhes do evento-teste estiverem concluídos e validados, serão informados à população pelo prefeito Bruno Reis. É importante lembrar que, para isso, os números da Covid-19 na cidade, principalmente as taxas de ocupação de leitos de UTI e de transmissão (RT), precisam continuar caindo em Salvador", disse a prefeitura.