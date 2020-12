Salvador terá farmácia pública para fazer remédios com plantas medicinais

Será feita a implantação de Farmácias Vivas – com medicamentos fitoterápicos - em Salvador. A capital baiana foi um dos municípios selecionados pelo Governo Federal para estruturação do projeto que contará com a parceria da Secretaria Municipal da Saúde e Faculdade de Farmácia da UFBA.A informação foi divulgada neste domingo pela Secretaria Municipal da Saúde de Salvador.

No total, serão investidos R$ 810 mil durante 3 anos, em ações que visam a construção e estruturação de um modelo sustentável na gestão pública, com atividades voltadas na adoção e promoção de boas práticas de cultivo, beneficiamento de plantas medicinais, de produção de drogas vegetais e medicamentos fitoterápicos manipulados.

“A introdução de fitoterápicos na saúde pública de todo o país ainda é encarada com preconceito. Mas Salvador está dando um importante passo para superar essa dificuldade a partir da capacitação das equipes de saúde e implementação da Farmácia Viva”, destacou Leo Prates, secretário municipal da Saúde.

Para desenvolvimento da Farmácia Viva de Salvador serão estruturados dois hortos farmacobotânicos: um no CAPS III Jardim Armação, o qual já desenvolve atividades com pacientes - as oficinas terapêuticas, e outro de apoio, o Horto Farmácia da Terra na FACFAR- UFBA.

As etapas de produção dos fitoterápicos serão conduzidas na Farmácia Universitária, e contará com a manipulação de formas farmacêuticas sólidas, semissólidas e líquidas, que serão dispensadas para os pacientes com indicação clínica nas Farmácias da rede municipal.

É previsto também a realização de cursos sobre cultivo, beneficiamento, preparação e dispensação permitirá capacitar centenas de profissionais da saúde do município, integrando a Universidade e os espaços de prática.