Salvador terá feira de doação de gatos neste sábado (11)

Quem estiver procurando um animal para adotar terá uma oportunidade neste sábado (11). Uma parceria entre uma Organização Não Governamental de proteção aos animais e a Prefeitura de Salvador vai disponibilizar gatos para adoção responsável no Shopping Barra. A ação vai começar às 14h.

Os gatinhos fazem parte da Colônia de Gatos de Piatã e passaram por avaliação veterinária prévia antes de serem colocados à disposição do público. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), eles estão com condições clínicas favoráveis para adoção.

A ação é uma inciativa da União de Proteção Animal, em parceria com a Diretoria de Bem-Estar e Proteção Animal (Dipa), órgão vinculado à prefeitura. O objetivo é através das doações conseguir extinguir a colônia que abriga gatos que vivem em situação de rua em Piatã.

A feira de doação acontecerá no estacionamento L1 do shopping. Os interessados em adotar os felinos precisa apresentar uma cópia da identidade e comprovante de residência, além de amor pelos bichinhos.

Vacinação

Neste fim de semana foram montados dois pontos de aplicação da vacina antirrábica para cães e gatos em Salvador, das 08 às 16 horas. Devem ser imunizados animais a partir dos três meses de idade, com exceção daqueles que estiverem doentes.

Os locais escolhidos para receber os pontos foram UNIFTC, na Paralela, e o estacionamento do hipermercado Atakadão, em Pirajá. Os pontos funcionarão no modelo drive thru – onde os pais de pets poderão levar seus bichinhos para serem imunizados sem descer dos veículos.

Iniciada em 20 de agosto, a Campanha de Vacinação Antirrábica Animal já vacinou mais de 100 mil cães e gatos do município. A meta do Centro de Controle de Zoonoses é imunizar pelo menos 180 mil animais. Segundo a SMS, o último caso de raiva humana em Salvador foi registrado em 2004.