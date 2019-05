Salvador terá fim de semana chuvoso, afirma Inmet

Se você está pensando em ir à praia no final de semana, é melhor encontrar outro programa. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de que o mau tempo deve continuar no sábado (11) e no domingo (12).

Clima chuvoso deixou o trânsito do início da manhã ainda mais complicado (Foto: Jorge Gauthier/ CORREIO)

Salvador amanheceu com chuvas fortes nesta sexta-feira (10), que deixaram algumas áreas da cidade alagadas. Segundo a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Cláudia Valéria, apesar das queixas dos soteropolitanos, tudo está dentro da normalidade. Nesta sexta, foram registrados 16 mm de chuva.

“Maio é um período de chuvas em Salvador, então, esse tempo é normal. Do dia 1º até agora, choveu 30,6 mm (o ponto de pesquisa fica em Ondina), quando a média do mês é de 280 mm”, afirmou.

Nos próximos dois dias a temperatura vai variar entre 24°C e 29°C, e os ventos devem ficar entre fracos e moderados. Nesta sexta, eles foram mais fortes e chegaram a 40 km/h. Uma árvore caiu dentro do campus de Ondina da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou 27 ocorrências, até às 11h.

Acidente aconteceu proximo à Faculdade de Comunicação (Foto: Evandro Veiga/ CORREIO)

Foram 10 ameaças de desabamento, seis ameaças de deslizamento, três árvores caídas, quatro imóveis alagados, uma ameaça de queda de árvore, dois deslizamentos de terra, uma infiltração e uma avaliação de imóvel alagado. Não há registro de vítimas.

Os bairros mais atingidos pelas chuvas nas últimas 12h foram São Cristóvão (41,2 mm), Nova Esperança (38,4 mm) e Mussurunga (33,8 mm). O ranking foi seguido por Palestina (28 mm), Alto do Coqueirinho (26,2 mm), Centro (22,8 mm), e Valéria (22,4 mm). Todos eles também lideram a lista nas últimas 24h.

Imbuí por volta das 9h30 desta sexta (Foto: Gil Santos/ CORREIO)

O levantamento foi feito pela Codesal às 14h30. O superintendente da Defesa Civil, Sósthenes Macedo, contou que o mau tempo ficará mais forte no fim de semana. “A tendência é que devemos ter o clima chuvoso até sábado ao menos com maior intensidade”, afirmou.

As equipes da Codesal permanecem de plantão 24 horas, atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.