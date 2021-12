Salvador terá mutirão de aplicação da dose de reforço da Janssen nesta quinta-feira (16)

A Secretaria Municipal da Saúde de Salvador realiza nesta quinta-feira (16) o mutirão J, com aplicação exclusiva da dose de reforço da Janssen contra a Covid-19. A 1ª, 2ª e 3ª doses de outras fabricantes estarão suspensas, bem como as ações extra muro com pontos nas estações de transbordo, aeroporto e rodoviária.

Devem buscar os pontos de imunização, as pessoas que tomaram a OBRIGATORIAMENTE a primeira dose da Janssen até 16 DE JULHO DE 2021 e que estão com o nome no site da Secretaria Municipal da Saúde, no local deve ser apresentado OBRIGATORIAMENTE o cartão de vacina.

Nesta quinta (16) a dose de reforço da Janssen não se aplica para gestantes e puérperas.

Confira as unidades:

Drive-thru: Shopping Bela Vista, 5º Centro de Saúde, Vila Militar (Dendezeiros), Atakadão Atakarejo, FBDC Brotas, Arena Fonte Nova

Pontos fixos: CSU Pernambués, USF Estrada das Barreiras, USF Eduardo Mamede, USF Jardim das Margaridas, USF Mussurunga, USF Itapuã, USF São Cristóvão, USF Cajazeiras V, USF Cajazeiras X, UBS Nelson Piauhy Dourado, 5º Centro de Saúde, USF Menino Joel, USF Federação, USF Joanes Leste, USF Sérgio Arouca, USF Tubarão, USF Plataforma, USF Teotônio Vilela II, USF Santa Luzia, FBDC Brotas, USF Vale do Matatu, USF Curralinho, USF Parque de Pituaçu, USF Imbuí, USF São Marcos, USF Vila Nova de Pituaçu, USF João Roma, UBS Ramiro de Azevedo, USF San Martim I, USF Santa Mônica, USF San Martim III, USF Boa Vista de São Caetano, USF Pirajá.