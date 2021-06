Salvador terá operação emergencial de transporte durante paralisação desta terça

Após o anúncio da paralisação dos rodoviários das empresas Plataforma e OTTRANS marcada para a manhã desta terça-feira (22), a Prefeitura de Salvador anunciou uma operação emergencial para atender a população nas primeiras horas da manhã. De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob) o plano de contingência contará com ônibus do Sistema Complementar (STEC) e veículos da frota operada pela Prefeitura.



A paralisação tem previsão para ocorrer das 4h às 8h, quando será realizada uma assembleia dos rodoviários. Com isso, a operação da Prefeitura terá início a partir das 4h, quando os primeiros ônibus começam a sair das garagens.



Durante a operação, as linhas irão direcionar os usuários para as estações de transbordo, funcionando como alimentadoras do metrô. “Colocamos como prioridade nesta operação facilitar a integração para os usuários, dando preferência às linhas que levam às estações de transbordo, para que de lá os usuários utilizem o metrô para fazerem deslocamentos mais longos” afirmou o secretário de mobilidade, Fabrizzio Müller.



Algumas linhas foram suspensas para reforçar a frota de outras que integram com o metrô. O usuário que tiver como destino a Barra, deverá seguir para a Estação da Lapa e, de lá, utilizar uma das três linhas com destino ao bairro. Já aqueles que tiverem a Pituba como destino, deverão seguir para o terminal Acesso Norte e utilizar uma das linhas que foram criadas para a operação desta terça.



Na Estação da Lapa, a operação irá atender as linhas com destino à Barra, Rio Vermelho e Boca do Rio. Já na Estação Pirajá, os ônibus irão atuar nas linhas para a Baixa dos Sapateiros/Barroquinha, Boca da Mata/Fazenda Grande 1 e 2, Cajazeiras 11/Hospital Municipal/Boca da Mata e Base Naval via Estrada do Derba. No Terminal Acesso Norte foram criadas duas linhas para o bairro da Pituba, uma via Caminho das Árvores e outra via Av. ACM. Também serão operadas linhas para o bairro de Tancredo Neves, Pernambués, Barroquinha, São Joaquim, Comércio e Ribeira. Já na Av. Suburbana, foi criada a linha Paripe x Rodoviária via Av. San Martin.



Já os amarelinhos irão operar as linhas HGE, Cosme de Farias, Daniel Lisboa e Ribeira na Estação da Lapa. Na Estação Pirajá serão 16 linhas operadas pelo STEC para bairros como Marechal Rondon, Boa Vista de São Caetano, Mata Escura, Valéria, São João do Cabrito, Alto do Cabrito, Santo Inácio, Mata Escura, Imbuí, Plataforma, Don Avelar, Jardim Cajazeiras, Calabetão, Alto de Coutos, Vista Alegre, Hospital do Subúrbio e Boa Vista do Lobato. Já no Terminal Acesso Norte o STEC irá operar as linhas Alto do Peru, Capelinha, Pau Miúdo/Cidade Nova e Largo do Tamarineiro/Santa Mônica.



Serão criadas quatro linhas operadas pelos amarelinhos para atender as regiões de Nova Brasilia, Estação Tamburugy, Jardim Nova Esperança, Trobogy, Canabrava, Sete de Abril, Pituaçu e Castelo Branco via regional. Também serão operadas pelos amarelinhos duas linhas provenientes da Ribeira com destino à Rodoviária, sendo uma via Av. Bonocô e outra via Av. San Martin.



“Buscamos minimizar ao máximo os impactos para a população otimizando o deslocamento através da integração como metrô. De toda forma esperamos que a situação seja resolvida o mais rápido possível para evitar que os usuários do sistema não sejam ainda mais penalizados”, frisou Muller.