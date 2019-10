Salvador terá primeira paróquia e templo do mundo dedicados a Irmã Dulce

A proclamação de Irmã Dulce como Santa Dulce dos Pobres, no próximo domingo (13), também marcará a criação da Paróquia Santa Dulce dos Pobres e do Santuário Santa Dulce dos Pobres, os primeiros do mundo dedicados a ela.

Localizada no bairro do Saboeiro, em Salvador, a primeira paróquia do mundo dedicada à Santa Dulce dos Pobres será formada por sete comunidades e a matriz paroquial será a atual Capela Santíssima Trindade, na Rua Silveira Martins, 32.

A criação da nova paróquia está marcada para 7h30 do dia 13, logo após a Missa de Canonização, que será presidida pelo Papa Francisco, no Vaticano.

Durante a Celebração Eucarística na nova Matriz, presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Estevam dos Santos Silva Filho, será feita a leitura do Decreto que oficializam a paróquia e o santuário.

Santuário

Já o primeiro santuário do mundo dedicado à futura santa será na criado no Largo de Roma, região onde a freira ergueu suas obras sociais.

No mesmo dia e horário será criado o Santuário Santa Dulce dos Pobres, quando o bispo auxiliar dom Marco Eugênio Galrão Leite de Almeida presidirá a missa e fará a leitura do Decreto de Criação.

O templo, que era dedicado à Imaculada Conceição da Mãe de Deus, abriga restos mortais da futura santa.

Precendente

Salvador também abriga a sede da primeira paróquia do mundo dedicada a São João Paulo II. A Paróquia Nossa Senhora dos Alagados e São João Paulo II, no bairro Uruguai, foi criada na manhã do dia 27 de abril de 2014, imediatamente após a leitura da Bula do Papa Francisco que o declarava santo.