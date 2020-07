Salvador terá ventos de 60km/h e ondas de até 3,5 metros neste fim de semana

O fim de semana em Salvador será daquele jeitinho que o soteropolitano já está acostumado: o céu azulzão, um solzão maravilhoso e, do nada, cai um toró e o céu fica completamente cinza. A promessa também é de ventania e mar agitado.

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Salvador terá neste sábado (25) e domingo (26) sol o dia todo, mas com muitas nuvens e pancadas de chuva de manhã e à noite.

Nesta sexta-feira (24), a Marinha do Brasil também emitiu um comunicado alertando a população. Segundo previsão do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), "a intensificação dos ventos alísios poderá provocar ventos de direção Sudeste a Leste, com intensidade de até 60 km/h (33 nós), em alto-mar, entre os estados da Bahia, ao norte de Salvador, e do Rio Grande do

Norte, ao sul de Natal, entre a manhã do dia 25 de julho e a noite do dia 27 de julho".

Os ventos associados a esses ventos fortes provocarão agitação marítima com ondas em alto-mar, de direção Sudeste a Leste, com até 3,5 metros de altura, entre os estados da Bahia, ao norte de Salvador, e do Rio Grande do Norte, ao sul de Natal, entre a noite do dia 25 de julho e a manhã do dia 28 de julho.

A Marinha informou ainda que há condições favoráveis à ocorrência de ressaca com ondas de direção Sudeste a Leste, com até 2,5 metros de altura, na faixa litorânea ao norte de Salvador entre a manhã do dia 26 de julho e a noite do dia 27 de julho.