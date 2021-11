Salvador terá voos diretos para todas as capitais do Sul do Brasil

A partir do dia 4 de dezembro, Salvador terá, pela primeira vez, voos diretos para todas as capitais da Região Sul do país. As rotas que partem de Salvador para a Região Sul, operadas pela GOL, já estão disponíveis no site da companhia.

As viagens para Curitiba estão sendo realizadas desde 31 de outubro, às terças, quintas e sábados. Mas a partir de janeiro serão realizados 11 voos semanais para a capital paranaense, com disponibilidade também às segundas.

Os voos para Porto Alegre acontecem sempre aos sábados a partir de 06 de novembro. Em janeiro, serão ofertadas nove frequências. As partidas serão diárias, com dois horários disponíveis às segundas e quintas. Já a rota inédita para Florianópolis será operada a partir de 04 de dezembro, também aos sábados. Em janeiro, os voos para a capital catarinense passarão a ser diários.

Durante o verão, a Azul também ofertará voos semanais para a cidade de Porto Alegre, aos domingos. Embora não seja capital, a cidade de Foz do Iguaçu também receberá voos vindos de Salvador e operados às terças e sextas pela companhia aérea.

A realização é do Salvador Bahia Airport, integrante da VINCI Airports, que tem a ideia de consolidação do destino como um dos preferidos dos brasileiros.

“Os esforços da VINCI Airports para recompor a malha aérea resultaram não só na recuperação de assentos, mas também na diversificação de destinos. Nossos passageiros têm mais opções de voos diretos e, inclusive, alguns deles não estavam disponíveis antes da pandemia, o que representa um grande ganho para a cidade”, destacou Julio Ribas, diretor-presidente da Salvador Bahia Airport.