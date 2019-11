Salvador: Trecho da linha 2 do metrô é interditado por conta das chuvas; vídeo

Quem precisa pegar o metrô nesta terça-feira (26) precisa de atenção redobrada. A CCR Metrô Bahia informa que devido ao grande volume de chuvas que caiu em Salvador, o metrô está com operação temporariamente interrompida no trecho entre as estações Acesso Norte e Rodoviária nesta terça-feira (26).

Em nota, a empresa informou que a equipe de manutenção está atuando no local 'para viabilizar a normalização da operação o mais breve possível'.

Foto: Leitor CORREIO

A concessionária ressalta ainda que está informando aos clientes sobre a ocorrência por meios de avisos sonoros e placas de sinalização nos trens e estações.

Agentes de Atendimento e Segurança (AASs) também estão fazendo a orientação presencial. A operação segue normal entre as estações Rodoviária e Aeroporto e em toda a Linha 1.

Os passageiros que preferiram sair do sistema foram ressarcidos, em forma de bilhete, para uma nova viagem de metrô.

A advogada Ana Maria Cordeiro, 27 anos, estava no metrô e teve que sair. "Eu estava no sentido Bonocô (acesso norte e tive que descer. Não consegui pedir Uber. Está um caos total. O metrô estava um inferno. Eu estou esperando. Não tive como ir para o trabalho ainda. Estava indo para o Tribunal Regional do Trabalho (TRT), mas está tudo parado", diz.

Por conta da chuva o elevador da estação Campo da Pólvora do metrô também foi intertidado pois alagou; Veja vídeo: