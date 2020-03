Salvador Unida: doações despencam durante pandemia e Caasah pede ajuda

Com a chegada da pandemia do novo coronavírus e a necessidade de um isolamento social para conter o avanço da Covid-19, o número de doações para a Casa de Apoio e Assistência aos Portadores do Vírus HIV (Caasah) despencou. A instituição, que mantém seus abrigados através da solidariedade das pessoas, faz um apelo e pede ajuda.

Localizada no bairro da Boa Viagem, na Cidade Baixa, a Caasah abriga 32 adultos portadores do vírus HIV/AIDS e 20 crianças em situação de vulnerabilidade social. Também presta apoio nutricional por meio da distribuição de cestas básicas a 160 pacientes externos.



Na organização, os adultos recebem todos os cuidados necessários para sua recuperação. São encaminhados para atendimento médico, cuidados de enfermagem, psicológico, assistencial, fisioterapia, fortalecimento espiritual e nutricional para serem reinseridos na sociedade.

Para o menores de idade, o local funciona como abrigo, onde o acolhimento institucional ocorre por encaminhamento da 1ª Vara da Infância e Juventude e da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, (Sempre). As crianças e adolescentes, com idade entre zero a 17 anos, encontram-se em situações de risco pessoal e violências, sendo o afastamento do convívio familiar uma medida protetiva de caráter excepcional e provisório.



Além disso, é realizado o atendimento de pessoas vindas do interior para realizar tratamento ou se submeter a exames nos hospitais credenciados para HIV/AIDS, na capital.

Sem recursos para manter esse trabalho, a Caasah divulgou um pedido de ajuda financeira, de qualquer valor, para ajudar a manter a instituição. Para ajudar, basta realizar uma transferência, sem sair de casa, no valor que quiser. A doação pode ser realizada através da plataforma PayPal que pode ser acessada no site da instituição.

A Caasah também tem contas nos bancos Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Caixa Economica Federal

Ag 0062

CC 2882-0

Operação 003

Bradesco

Ag 3602-1

CC 370-0

Banco do Brasil

Ag 904-0

CC 102001-3

CNPJ 42.049.437/0001-60