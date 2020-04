Salvador Unida: Moradores do Rio Vermelho se mobilizam por trabalhadores da praia

Moradores, frequentadores e amigos do Rio Vermelho se reuniram em uma campanha para ajudar as pessoas que trabalham na Praia do Buracão. São barraqueiros, vendedores ambulantes, baianas de acarajé, guardadores de carro e outros que, nesse período de quarentena estão sem sua fonte de renda, uma vez que as praias estão fechadas por ordem da prefeitura, enquanto durarem os efeitos da pandemia da Covid-19.

Nesta primeira etapa foram distribuídas cerca de 50 cestas básicas: 20 para o pessoal da Praia do Buracão e o restante foi entregue à ambulantes de Sussuarana, Nordeste de Amaralina e também à Associação dos Amigos dos Autistas (AMA).

Card da campanha (Imagem: Divulgação)

A campanha continua enquanto durar a quarentena. Para viabilizar a campanha foi montada uma rede de solidariedade. Foi firmada uma parceria com o minimercado KASA Garcia, que concedeu aos responsáveis pela iniciativa um desconto na cesta básica e também faz a entrega sem custos adicionais.

As pessoas interessadas em doar podem entrar em contato com o próprio mercadinho através do telefone (71) 99215-9029.

