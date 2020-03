Salvador Unida: pais e estudantes do Vieira fazem doações para pipoqueiro do colégio

Com as escolas fechadas por conta do novo coronavírus, quem trabalha vendendo alimentos nas portas dos colégios de Salvador perdeu o seu ganha pão. Esse é o caso de Seu Ernesto, que vende pipoca em frente ao Colégio Antônio Vieira, no Garcia. Desde que as aulas foram suspensas em 16 de março, o idoso teve que deixar de trabalhar. Sensibilizados com a situação, os pais e alunos da escola fizeram uma campanha para arrecadar doações para o pipoqueiro.

Cerca de uma semana depois da suspensão das aulas, uma mensagem solicitando o apoio para Seu Ernesto começou a circular pelos grupos de WhatsApp formado pelos pais dos estudantes do Vieira. Quem ajudou não sabe de onde a boa ação partiu, mas fica muito contente em poder auxiliar o pipoqueiro que é tão querido pelos pequenos.

“Ele é muito querido, até pipoca fiado as crianças pegam lá. Me mandaram uma mensagem falando que ele estava passando dificuldade porque não tinha mais clientes. Muitos pais e mães do Vieira estão se mobilizando para ajudar Seu Ernesto”, contou a mãe de uma aluna do nono ano, que não quis se identificar.

Na mensagem compartilhada com o pedido de ajuda foi enviada uma conta bancária para depositar o auxílio ao pipoqueiro. Os estudantes também se mobilizaram na campanha pelo Seu Ernesto. As crianças da escola mandaram mensagens e até fizeram vídeos para divulgar a mobilização.

“Minha filha disse ter achado que essa foi uma iniciativa legal. Ela sempre comprava pipoca com ele. Sempre que eu ia buscá-la na escola, eu descia para comprar pipoca com Seu Ernesto”, contou a mãe de uma aluna do Vieira.

Com gesto de agradecimento, Seu Ernesto gravou um vídeo, que foi postado no Instagram da escola. No post, vários comentários perguntam como ajudar o pipoqueiro. “Com fé em Deus, em breve, vamos lhe abraçar, Senhor Ernesto, e comer a sua pipoca novamente”, disse uma das pessoas que deixou um comentário.

“Mães do Vieirinha e Vieirão, que jesus as abençoe e as proteja. Muito obrigado por se preocuparem comigo, que jesus esteja no nosso comando. Muita paz, saúde e proteção para todos”, agradeceu o pipoqueiro em vídeo postado no Instagram da escola. Assista.

*Com orientação da subeditora Clarissa Pacheco

***

