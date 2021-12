Salvador vacina contra gripe e covid-19 na ilha de Maré nesta quarta (29)

A prefeitura de Salvador faz uma ação nesta quarta-feira (29) para vacinar contra gripe e covid-19 pessoas que moram nas localidades de Bananeiras e Martelo, na ilha de Maré. A ação acontece a partir das 8h.

A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é imunizar cerca de mil pessoas durante a ação na região. A vacina contra gripe será disponibilizada para as pessoas com idade acima de seis meses que ainda não foram imunizadas em 2021. Já para estratégia contra o coronavírus, serão disponibilizadas as 1ª, 2ª e 3ª doses do imunizante.

“Vamos dar continuidade a imunização da população ribeirinhas das ilhas vinculadas em Salvador. Esse público tem sido priorizado desde o início da estratégia contra Covid-19 e iremos ampliar a oferta do imunizante da influenza para evitar a disseminação viral nessa região”, explicou Leo Prates, secretário municipal da Saúde.