Salvador vacina nesta terça (11) aqueles com segunda dose de Coronavac prevista para 2 de maio

Em Salvador, pessoas que tiveram a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac marcada para o dia 2 de maio, por conta do atraso gerado pela falta de doses, poderão comparecer aos pontos de vacinação para receberem o imunizante nesta terça-feira (11). A informação foi divulgada pelo secretário de saúde de Salvador, Leo Prates, durante entrevista à TV Bahia nesta segunda (10).

Ainda de acordo com o secretário, 83 mil pessoas estão na fila de espera para a aplicação da segunda dose de Coronavac.

Com a chegada de 26 mil doses do imunizante neste sábado (8) na capital, a Prefeitura disponibilizou 8 mil vagas no domingo para agendamento através da plataforma Hora Marcada. As vagas foram preenchidas em menos de três horas.

Nesta segunda-feira (10), somente as pessoas que estão com a data de reforço prevista no cartão de vacina/site da SMS para o dia 1º de maio para Coronavac podem procurar postos para demanda espontânea/aberta.

Leo Prates ainda pediu para que as pessoas busquem a aplicação da segunda dose da vacina Oxford/Astrazeneca. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), há disponibilidade de doses, mas 5 mil pessoas ainda não procuraram os postos para a dose de reforço, mesmo após o prazo de três meses previsto entre a primeira e a segunda dose.