Salvador vacina população de Paramana e Bom Jesus dos Passos nesta quinta (8)

Nesta quinta-feira (08) os moradores ilhas de Paramana e Bom Jesus dos Passos, em Salvador, com idade igual ou superior a 18 anos serão vacinados contra a covid-19. Para receber o imunizante, é necessário ter o nome na lista da Secretaria Municipal da Saúde e no ato da vacina levar documento oficial com foto.

Os pontos de vacinação vão funcionar das 08 às 16 horas. Em Paramana, um postos fixo será implantado na praia da Costa e outro na Unidade de Saúde da Família - USF Paramana. Já em Bom Jesus dos Passos, os indivíduos devem se dirigir para a sede da Filarmônica ou na Igreja Católica da cidade.

2ª DOSE: 08H ÀS 14H

A campanha de vacinação contra Covid-19 segue em Salvador nesta quinta-feira (08) EXCLUSIVAMENTE para aplicação da dose única para as pessoas em situação de rua e a administração da 2ª dose dos imunizantes Oxford e CoronaVac.

A aplicação da primeira dose para os demais públicos habilitados segue suspensa devido à falta de vacina, sendo retomada apenas após o envio de lotes por parte do Governo Federal.

Todas as pessoas que estão com a data de reforço para até o dia 13 DE JULHO já podem procurar os postos para receber a vacina.

A estratégia acontecerá por demanda aberta, das 08 às 14 horas.

2ª DOSE CORONAVAC – 08H ÀS 14H

Drivers: Barradão e FBDC Cabula

Pontos Fixos: UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), Barradão e USF Curralinho.

2ª DOSE OXFORD – 08H ÀS 14H

Drivers: PAF Ondina e FBDC Brotas



Pontos Fixos: USF Vista Alegre; FBDC Brotas, USF Vale do Matatu, USF Teotônio Vilela II (Fazenda Coutos II); Cajazeiras X e USF Fernando Filgueiras (Cabula VI).

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A Secretaria Municipal da Saúde segue com a aplicação da dose única para a população de rua nesta quinta (08).

Os pontos instalados em locais estratégicos continuarão funcionando das 08h às 16h para garantir a imunização dessa população. As pessoas interessadas já foram cadastradas pela Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre).