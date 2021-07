Salvador: Vacinação de 1ª dose será exclusiva para pessoas a partir de 43 anos nesta sexta

A Prefeitura de Salvador segue, nesta sexta-feira (2), com a aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 para as pessoas a partir de 43 anos. A imunização será das 08h às 15h. A imunização em primeira dose será exclusiva para o público por idade. Com isso, estará suspensa a vacinação para os demais grupos prioritários.



Para a estratégia com a faixa etária, a Secretaria Municipal da Saúde montou um esquema escalonado para o público. Durante a manhã, entre 08h e 11h, poderão se vacinar os nascidos até 02 DE MARÇO DE 1978. Já no turno da tarde, das 12h às 15h, devem se dirigir aos pontos aqueles nascidos até 02 DE JULHO DE 1978. Veja abaixo os locais de vacinação.



No caso da segunda dose, haverá antecipação da aplicação dos imunizantes da Oxford e Coronavac, de 08h às 14h, para as pessoas que estão com a data aprazada no cartão de vacina até o dia 07 de julho.



Até está quinta, Salvador tem 1.092.947 pessoas que receberam pelo menos a primeira dose da vacina. Destas, 462.357 estão com a imunização completa, porque já receberam as duas doses, ou o imunizante de dose única. Nesta quinta-feira, até às 18h30, Salvador contabiliza 33.341 doses aplicadas, destas, 33.300 foram de 1ª dose ou dose única. E 41 de segunda dose. A vacinação nesta quinta vai até as 21h em 15 postos de vacinação.



Confira os postos de vacinação desta sexta-feira (02)



1ª DOSE - 08H ÀS 15H



Drivers: Centro de Convenções, 5º Centro de Saúde, Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), Parque de Exposições, Arena Fonte Nova, Faculdade Universo (Avenida ACM), Vila Militar (Dendezeiros), Universidade Católica de Salvador (Pituaçu), Unijorge (Paralela) e Shopping Bela Vista.



Pontos Fixos: USF Santa Luzia, USF Vila Nova de Pituaçu, Unijorge (Paralela), 5º Centro de Saúde, Universidade Católica de Salvador (Pituaçu), UBS Ramiro de Azevedo, USF Resgate, USF Plataforma, Parque de Exposições, USF Cajazeiras V, USF Federação, USF Pirajá e Clube dos Oficiais da Polícia Militar (Dendezeiros).



2ª DOSE: 08H ÀS 14H



A aplicação das 2ª doses Oxford e CoronaVac acontecerá entre 08h e 14h para aqueles que estão com o reforço atrasado ou com a data agendada no cartão de vacinação para até o dia 07 DE JULHO.



2ª DOSE OXFORD: 08H ÀS 14H

Drives: PAF Ondina, FBDC Brotas e Shopping da Bahia.

Pontos Fixos: USF Vista Alegre, USF Vale do Matatu, USF Teotônio Vilela II (Fazenda Coutos II), FBDC Brotas, USF Fernando Filgueiras (Cabula VI) e USF Cajazeiras X.



2ª DOSE CORONAVAC: 08H ÀS 14H

Drive: Barradão e FBDC Cabula.

Pontos Fixos: Barradão, UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras) e USF Curralinho.