Salvador vai liberar vacinação contra gripe para todos os públicos na terça (11)

Salvador vai liberar a vacinação contra gripe para o público geral a partir da terça-feira (11), anunciou hoje o prefeito Bruno Reis. A cidade vive um surto de influenza. No final de semana, a estratégia foi apenas para os idosos, público mais vulnerável a complicações por conta da doença.

"A gente volta com a vacina da gripe para todos em geral. Crianças ou adultos. Temos doses para isso", disse Bruno Reis, durante evento para detalhar o Projeto de Lei de Saúde Mental para Salvador. Ele também aproveitou a ocasião para anunciar detalhes sobre a estratégia da vacinação infantil contra covid-19.

A programação de pontos de vacinação contra a gripe e estratégia mais detalhada será divulgada até o final do dia. "Vamos informar locais e horários e pedimos a todos que possam ir se vacinar".

No sábado, aconteceu o Dia da Sabedoria, com foco em pessoas acima de 60 anos. No dia, o secretário Leo Prates destacou que o objetivo era atingir o número total de pessoas acima de 60 anos em Salvador que precisam ser imunizados contra a gripe. “São cerca de 178 mil idosos que ainda não tomaram a dose contra a gripe em 2021. Para a realização da estratégia, estão sendo usados alguns critérios, dentre eles o cidadão não ter tomado essa dose no ano passado e ser residente em Salvador”, explicou.