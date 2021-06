Salvador vai retomar 1ª dose e vacina público de 45 anos a partir de sábado

Salvador vai começar a vacinar o público na faixa etária dos 46 anos nessa sexta-feira (25) e avança para os de 45 anos a partir do sábado (26). A aplicação da 1ª dose será retomada na cidade após interrupção devido a chegada de novos lotes de imunizantes. A capital baiana vai receber 46 mil doses da Janssen, além de novas doses de Coronavac e Pfizer. A quantidade dos dois últimos imunizantes que ficarão na capital baiana ainda não foi informada.

De acordo com o prefeito Bruno Reis, na sexta-feira, das 8h às 12h serão vacinados os nascidos até 25 de outubro de 1974. Já das 13h às 16h será a vez dos nascidos até 25 de fevereiro de 1975 e das 17h às 21h serão contemplados os nascidos até 25 de junho de 1975. A vacinação estará aberta ao longo do dia para o público que precisa voltar para tomar a 2ª dose até o dia 30 de junho.

Já no sábado, a manhã começa com a vacinação do público nascido até 26 de outubro de 1975, a partir das 8h. A partir das 13 começa a vacinação do público de 45 anos, mas serão contemplados nesse dia apenas os nascidos até 26 de fevereiro de 1976. Os que nasceram até 27 de junho de 1976 devem comparecer no domingo, das 8h às 12h. A aplicação da segunda dose estará suspensa no final de semana.

"Estamos acelerando o processo de vacinação, descendo por idade que é o critério mais justo. Salvador segue sendo a capital que mais vacina no Brasil", afirmmou o prefeito Bruno Reis.