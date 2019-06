Salvador vai sediar o IV Congresso Brasileiro de Eucalipto

A capital baiana vai ser a sede da quarta edição do Congresso Brasileiro de Eucalipto, a ser realizado entre 7 e 8 de agosto. Durante dois dias o evento vai receber representantes nacionais do setor para discutir o uso múltiplo sustentável das florestas plantadas.

A silvicultura é atualmente um dos mais importantes setores da economia baiana, com crescimento de 1,2% ao ano. Um total de 636 empresas atuam na área de extração vegetal na Bahia. Elas representam 7% do total de empresas instaladas no estado. O produto interno bruto do setor florestal movimentou R$ 9,3 bilhões em 2016, quando foi realizado o último levantamento. O setor responde ainda por cerca de 18% do volume das exportações do estado.

O congresso será realizado pela Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF) e pelo Centro de Desenvolvimento do Agronegócio (Cedagro/ES). Uma das prioridades do setor é aumentar a produção estadual. Apesar de volumosa, a produção baiana ainda não atende a demanda interna por madeira plantada.

“Além de informar sobre importantes tópicos para a diversificação e sustentabilidade da atividade agropecuária, o objetivo da ABAF é estimular a produção e processamento da madeira plantada. Trabalhamos, inclusive, para a inclusão dos pequenos e médios produtores e processadores de madeira para uso múltiplo, visando o atendimento da demanda por móveis, peças e partes de madeira na Bahia”, afirma Wilson Andrade, diretor executivo da ABAF.

O uso de sistemas integrados de produção, como IPLF, é um dos temas que será discutido durante o congresso. (Foto: Abaf/ divulgação)

Durante o congresso, empresários e especialistas vão discutir ainda alternativas para diminuir os obstáculos enfrentados pelo segmento, os avanços tecnológicos da área, a evolução da mecanização, e as novas exigências de mercado.

“O Congresso Brasileiro de Eucalipto é um dos mais importantes fóruns brasileiros de inovação tecnológica, atualização e intercâmbio técnico e empresarial que integra os agentes da cadeia produtiva da madeira, representados pelos segmentos de insumos, produção, logística, indústria, comercialização, exportação e pelas instituições de crédito, pesquisa, extensão, ensino, fomento entre outros”, explica Gilmar Dadalto, presidente executivo do Cedagro.

Também serão discutidos temas como educação ambiental em comunidade rurais, regulamentação ambiental, controle de pragas, preservação dos recursos hídricos, prevenção e controle de incêndios florestais, combate ao carvão ilegal e o uso dos sistemas integrados de produção, como o IPLF, integração pecuária, lavoura, floresta.

As inscrições para o congresso já podem ser feitas através do site do congresso ou da abaf.

Segundo o Instituto Brasileiro de Árvores (Ibá), existem no Brasil 7,84 milhões de hectares plantados de eucalipto, pinus e outras árvores para produção de madeira, celulose, pisos laminados, papel, biomassa e produção de energia. Os dados mostram ainda que as árvores plantadas são responsáveis por 91% de toda a madeira usada nas indústrias do país.

Serviço:

O que: IV Congresso Brasileiro de Eucalipto

Quando: 07 e 08 de agosto de 2019

Onde: Sede da Fieb (Stiep) – Salvador – Bahia

Contato: (27) 3324-5986

Mais informações: http://www.congressoeucalipto.com.br