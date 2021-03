Salvadores da alegria!

Salvador, tua lindeza

Contagia de alegria

O povo que aqui nasce

E os que buscam estadia

Não conseguem compreender

De onde vem essa energia.

‘Tá no mapa desenhada

O clitóris do Brasil.

É a fonte do prazer

Dessa terra varonil.

Bahia, a feliz cidade,

É Salvador bem gentil.

O bom trato ao visitante

Que aqui vem se divertir

Ou respirar a história

Que circula por aí,

É o retrato da sua gente

Que vive do exprimir

Tua cultura latente

Que ‘tá na pele africana,

Na língua viva dos índios,

Na força branca da cana,

Cuja mancha do passado

Forjou a fibra baiana.

Só de boa, todos vivem

Sem preguiça no sorriso,

Expondo a felicidade

Com incisivos e sisos,

Nem no trabalho braçal

Que na luta é preciso.

Mesmo tortas tuas ruas,

Engarrafadas na guerra

Do cotidiano trânsito,

Esperança não encerra,

Renasce no ambulante

Que recria essa terra.

Em oito léguas de praias,

De Paripe ao Flamengo,

Tomando sol na cabeça

E espalhando seu dengo,

Não perde oportunidade,

Usa muito bem o quengo.

São os empreendedores

Que ocupam as calçadas.

Vendem de tudo um pouco,

Até água ensacada.

Invadem os coletivos

Com poesia e palhaçada.

A garota que rebola

Indo em cima e no fundo.

O garoto sem escola

Chamado de vagabundo

Com o cabelo desenhado

Sonha em conquistar o mundo:

Vendendo o cafezinho

Como quem pilota um Trio.

Pendurado na encosta

Faça chuva ou estio.

Sempre com o riso ligado,

Tenha fome ou fastio.

O acarajé da baiana

Espalha os seus aromas

Por cada canto e ladeira

Com sabores e idiomas

Pra turistas e nativos

Na sua fluida redoma.

Espremidos, enlatados,

Sorriem e gritam felizes:

- Esta cidade é nossa,

Independente de crises,

Na amplidão de edifícios

Vivemos sob marquises.

De onde vem tanta força

Que a tantos contagia?

Na crença em todos os santos

E no brilho da magia.

Na maresia que exala

As ondas dessa baía.

É a mestiçagem louvada

Por Jorge, João e Sodré.

Os povos diasporados

Em navios e a pé.

A mistura de humildade,

De esperança e fé.