Salvamar distribui 500 pulseiras de identificação para crianças neste feriado

Durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida nesta quarta-feira (12, quando também é comemorado o Dia das Crianças, a Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) vai distribuir 500 pulseirinhas para identificação de crianças nos postos salva-vidas 1, 2 e 3, localizados na praia de Piatã. A ação mobiliza dez agentes do órgão, distribuídos nos postos indicados.

O coordenador da Salvamar, Kailane Dantas, explica que a ação visa alertar os pais ou responsáveis pelos pequenos, já que as praias devem estar lotadas e o risco de crianças perdidas é grande. “Tudo que a gente não quer é que o momento de lazer, nesse período em que também é celebrado o Dia das Crianças, se transforme em um pesadelo”, pontua.

Além disso, seguem as recomendações gerais para quem vai aproveitar o feriado para o banho de mar. Uma delas é sempre procurar uma praia com um posto salva-vidas e perguntar ao agente de salvamento aquático quais os melhores locais para banho. No caso das crianças, elas devem estar a apenas um braço de distância do responsável.

Outro cuidado é evitar a combinação de bebida alcoólica e banho de mar, já que o álcool altera os reflexos da pessoa e ela passa a não ter percepção das situações de perigo. Os cidadãos devem estar atentos, ainda, às chamadas “correntes de retorno”, que acabam arrastando o banhista para o alto mar. Neste caso, o mais seguro é estar com a água na linha da cintura, no máximo.

Balanço

Em 2022, a Salvamar já registrou 21.025 ações preventivas e de salvamento, 83 crianças perdidas, 12 intervenções envolvendo animais marinhos e dez óbitos na orla de Salvador. Apenas neste mês de outubro, o órgão já contabiliza 40 ocorrências – a maioria dos casos é de afogamento.