Salvamar pede cuidado aos banhistas durante os festejos de Iemanjá

A Festa de Iemanjá terá um esquema de salva-vidas reforçado neste domingo (2). Para receber o evento, que deve atrair cerca de 800 mil pessoas, a Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) reforçou a equipe que trabalhará no Rio Vermelho.

Ao todo, serão disponibilizados 15 profissionais salva-vidas, 15 salsichões, dois pranchões, dois jet ski e dois botes motorizados, que serão espalhados no entorno da festa.

Além disso, o órgão terá um posto salva-vidas onde serão distribuídas pulseiras de identificação para as crianças. “Vamos orientar os responsáveis sobre os cuidados com as crianças durante a festa. Também recomendamos que o responsável não ingira bebida alcoólica no ambiente do evento”, explica o Coordenador da Salvamar, Iure Carlton.

Os banhistas também serão orientados durante os festejos para evitar acidentes. A principal recomendação é não se aproximar das embarcações em movimento, além de, ao entrar no mar para a entrega do presente, evitar ir para o fundo.

O Salvamar tambpem alerta que todos os responsáveis pelas embarcações precisam ter autorização e liberação da Capitania dos Portos da Bahia, obedecer a capacidade de passageiros permitida, e obter coletes salva-vida.

Procissão

A procissão marítima acontecerá às 15h, em Salvador, na praia do Rio Vermelho. Ao todo, cerca de 200 embarcações navegarão até atingir a distância aproximada de 3km da praia, quando as oferendas serão deixadas no mar.

Durante o cortejo não é permitido o mergulho de tripulantes e passageiros, nem mesmo no momento da entrega da oferenda.