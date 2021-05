Samba em Harmonia, novo projeto de Xanddy e companhia, será lançado em junho

Xanddy comanda mais um projeto do Harmonia do Samba (Divulgação)

Gravado na Fazenda São Jorge, na cidade de Santanópolis, interior da Bahia, o Samba em Harmonia é um projeto especial do Harmonia do Samba, exclusivo para as plataformas streaming e YouTube da banda. O trabalho será lançado na primeira quinzena de junho, em blocos, divididos em três partes. Todo o staff da banda está se reunindo diariamente para finalizar o projeto, que pretende reunir música boa, aquele pagodinho na beira da piscina, churrasquinho e uma gelada, porque ninguém é de ferro. Como Xanddy já tinha adiantado, "chegou a hora de fazermos mais um projeto especial, assim como foi o Harmonia Romântico". "Agora é a vez do Samba em Harmonia, que nada mais é o que a gente já faz quando a gente se junta para fazer um churrasco e a intenção é justamente passar isso para todos os torcedores, os brasileiros e aqueles que curtem o nosso som", acrescentou o cantor.





Muzenza do Reggae celebra 40 anos em live show

Muzenza do Reggae (Divulgação)

“Adeus não, me diga até breve. Adeus não, eu sou Muzenza do reggae”. Quem nunca ouviu esse refrão da música Brilho de Beleza, gravada magistralmente por Gal Costa e cantada no Carnaval de Salvador ou nos ensaios do afro da Liberdade? Pois o Muzenza está comemorando 40 anos e para isso realiza amanhã, às 19h, uma live no novo canal do Youtube: Bloco Afro Muzenza. Segundo os organizadores, “será um encontro de som, ritmo e dança, dedicado a todos os associados, admiradores e apaixonados pela batida inconfundível desse bloco que, há 40 anos, resiste e persiste, diante de todos os problemas que insistem em tornarmos invisíveis”. Na abertura tem o bloco Okambi. Todos os envolvidos seguirão, com responsabilidade, os protocolos de segurança contra a covid-19.





João Jorge recebe Prêmio Ibero-Americano

Joâo Jorge do Olodum (Divulgação)

Presidente do Olodum, advogado e militante do Movimento Negro, João Jorge receberá o Prêmio Internacional Ibero-americano de Arte e Cultura pela Paz Brasil 2021, por suas contribuições em prol da nação. A data do evento, que será virtual por conta da pandemia e terá apresentação de Luzia Moraes, ainda não foi divulgada. O Festival é a união da arte e a cultura dos cidadãos latino-americanos e europeus, permitindo a participação de pessoas que trabalham com arte e cultura. O objetivo deste projeto é valorizar profissionais que se dedicam à arte e ações multiculturais, visando associar atitudes que buscam reconhecer a necessidade de preservação de suas histórias como patrimônio (material e imaterial) desenvolvendo-se a compreensão do que seja a cidadania plena.





Karol Freitas faz parceria com Targino Gondim

A cantora feirense Karol Freitas gravou sua nova música de trabalho, o Forró Agarradinho, com participação especial do sanfoneiro, cantor e compositor pernambucano Targino Gondim, radicado em Juazeiro (BA). O lançamento da acontece no dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados, em todas as plataformas digitais. Mais informações estão disponíveis no instagram @soukarolfreitas.





TUM-TUM-TUM*

1 O cantor, compositor, arranjador e produtor musical Davi Salles prepara um álbum intitulado Mentira Sincera Pedidos de Perdão de Amores). O trabalho traz letras falando de amor em uma linha mais pop, e uma sonoridade mais acústica, com muitos violões de aço. O disco nasce depois da parceria de Davi Salles com o paraense Rei do Brega Wanderley Andrade, que gravou um álbum intitulado Conexão, com vinte e cinco canções inéditas do artista baiano.

2 Patrimônio Samba de Roda, composta por Silvio Almeida, Juca Maneiro e Nem Cardoso, é a música de trabalho que vai marcar o lançamento do mais novo álbum do grupo Viola de Doze, que estará disponível brevemente em todas as plataformas digitais. O Viola é formado pelos irmãos Helon e Minininho, que mantêm a tradição do bom samba de roda e samba duro baianos.

3 Yan Cloud e Nêssa fazem pocket show na live Salvador Pul.SSA, sábado, com debates sobre inovação e memória da capital baiana. A live começa às 15h, no canal do YouTube da Colaboraê. Em suas apresentações, os artistas vão mostrar a versatilidade musical e também contar o que faz Salvador pulsar neles. Apesar de não cantarem juntos na live, Yan Cloud e Nêssa têm um trabalho juntos, são autores da música Aquele Swing, que soma mais de 1 milhão de plays nas plataformas de música.