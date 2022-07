Samba Trator inicia o segundo semestre do ano com maratona de shows; veja programação

Conhecido como o Avassalador, o Samba Trator, inicia o segundo semestre de 2022 com uma maratona de shows para comemorar os resultados do primeiro semestre e continuar levando alegria e diversão para os amantes de Samba Junino.

Criado em 2013, a banda surgiu após a união de amigos do Engenho Velho de Brotas que já tocavam em grupos de Samba Junino do bairro e se apresentavam em festivais. Após uma reunião, estes amigos decidiram fazer um arrastão de Samba Junino no dia 24 de junho e adotaram o apelido de O Avassalador, fazendo referência a uma máquina de fazer Samba de Roda.



Com dois discos gravados, a Banda já se apresentou no carnaval de Salvador e em diversos festivais de Samba de Roda e de Samba Junino. Todos os anos, a Banda participa do São João no Engenho Velho de Brotas com o arrastão de Samba Junino, valorizando esta movimentação cultural.

“Graças a Deus encerramos o primeiro semestre em alto estilo. Levamos nosso som para vários espaços e casas de shows de Salvador e de outras cidades baianas e, pudemos realizar o tradicional arrastão do Samba Trator na noite de São João com muito Samba Junino”, afirma o empresário e percussionista do Samba Trator, Ronaldo Silva.

Nesta sexta-feira (8), o Trator retorna a Praça Pedro Arcanjo, a partir das sete horas da noite, em mais uma edição da Sexta Avassaladora. No domingo, dia 10, os músicos se apresentam na Arena Cidade da Bola localizada na Cidade Nova e participam da Lavagem da Feira de São Joaquim no já tradicional Samba da Feira que começa ao meio dia.

“É sempre uma honra levar diversão e nossa cultura para diversos espaços e, a participação deste encontro de samba, é uma excelente oportunidade para divulgação e valorização de nosso Samba Junino”, conta o vocalista do grupo, Juraci Santos.

No domingo (17), o Trator retorna ao Recanto das Árvores no bairro do IAPI prometendo levar muita quebradeira para turistas e soteropolitanos que já acompanham ou que desejam conhecer o trabalho do grupo.

A temporada de apresentações do Avassalador não para por aí: nas duas últimas sextas-feiras de julho (22 e 29) a Banda retorna à Praça Pedro Archanjo a partir das sete horas da noite para as duas últimas Sextas Avassaladoras.

Com inspiração do Samba de Roda e com a cultura do Samba Junino, durante os shows do Trator, a música Berê Berê de autoria do grupo nunca fica de fora do repertório e já é marca registrada da família avassaladora.