Sampaio Corrêa contrata quatro jogadores que defenderam o Vitória em 2021

O elenco do Sampaio Corrêa em 2022 vai contar com uma "colônia rubro-negra". Apesar da queda do Vitória para a Série C do Brasileirão, o time maranhense olhou com carinho para o elenco do Leão e contratou quatro jogadores que estavam na Toca.

O último anunciado pela Bolívia Querida foi o meia Soares, que chega por empréstimo do Atlético-CE. Ao todo, Soares disputou 44 jogos pelo Vitória em 2021, sendo 29 na Série B. Ele marcou seis gols e deu duas assistências.

Antes do meia, o Sampaio já havia acertado com o lateral direito Van e os atacantes Eron e Ronan. Este último estava integrado ao elenco do Atlético de Alagoinhas, mas disputou parte da temporada pelo Vitória. Depois foi afastado e voltou para o time no qual se destacou na campanha do inédito título baiano do Carcará.

O grupo do Sampaio Corrêa conta ainda com a presença do volante Wesley Dias, que jogou no Vitória em 2019. Ele acertou com a Bolívia Querida após atuar pelo Ferroviário, na Série C.

A estreia do Sampaio na temporada 2022 será no dia 20 de janeiro, contra o IAPE, pelo Campeonato Maranhense. Dois dias depois, a equipe visita o Bahia, pela primeira rodada da Copa do Nordeste.