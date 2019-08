Samsung anuncia Galaxy Note 10, novo topo de linha da empresa

A Samsung anunciou nesta quarta-feira (7), em Nova York, o novo smartphone topo de linha da empresa, o Galaxy Note 10. Esse é o maior lançamento da empresa no ano desde o anúncio do Galaxy S10, em fevereiro.

Pela primeira vez, o Note 10 vem em dois tamanhos diferentes. Há o modelo batizado realmente como Note 10, que terá tela de 6,3 polegadas, e o modelo Note 10+, que virá com 6,8 polegadas. Esse é o maior aparelho da linha já lançado pela empresa coreana.

Também pela primeira vez, a linha Note virá sem o conector tradicional para fone de ouvido.

O display segue modelo similar ao do Galaxy S10. A tela toma quase toda a frente do celular, com um espaço próximo ao topo para a câmera frontal, que vem com resolução de 10 MP. Ambos os modelos têm reconhecimento ultrassônico de digital na tela.

O celular tem opção de conectividade 5G, rede já disponível na Coreia do Sul. A versão mais básica chega com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. A versão mais avançada tem 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno, que pode ser expandido.

O Note 10 custará US$ 949 nos EUA e o Note 10+ sairá por US$ 1.099. Ele chega às lojas americanas em 23 de agosto, com três cores. Não há datas nem valores para o Brasil.

FICHA