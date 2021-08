Samsung apresenta novos smartphones dobráveis e outras novidades; confira

A Samsung usou a semana - que nem acabou - para apresentar cinco lançamentos de produtos e um de ação sustentável. Entre os produtos, a coreana trouxe o Galaxy Z Fold3 5G, com tela dobrável 'dupla', e o Galaxy Z Flip3 5G, smartphone que lembra os velhos celulares flip da década de 90 (lembra do 'poderoso' Motorola StarTAC?), mas, claro, com muito mais tecnologia envolvida.

De acordo com a empresa coreana, no Z Flip3 5G "a tela externa redesenhada agora é quatro vezes maior (que o Z Flip) e torna mais fácil ver notificações e mensagens sem ter que abrir" o smartphone. Essa telinha possui 1,9 polegadas e se junta à principal de 6.7 polegadas. São três câmeras, uma frontal de 10MP e duas traseiras (wide de 12MP e grande angular de 12MP). Possui 8GB de RAM, com opções de 128 e 256MB de armazenamento. Assim como o Z Fold3 5G, possui resistência à àgua, com cerfificado IPX8 (1,5m de água doce por 30 minutos).

O Z Fold3 5G conta com tela principal de 7,6 polegadas e tela externa de 6,2 polegadas. Aberto, ele fica, mais ou menos, com 12cm x 15cm de medidas de tela. São cinco câmeras: selfie de 10MP, sob a tela de 4MP e três externas, de 12MP (ultrawide), grande angular (12MP) e telefoto (também 12MP). Conta com 12GB de RAM, em armazenamentos de 512MB ou 256MB. A bateria, assim como a tela, também é dupla e de 4.400 mAh. Para o Z Fold3 5G, a Samsung resolveu adicionar a possibilidade de a sua caneta S Pen, o que ajuda no modo multijanela, em que a tela dupla vira uma só.

Confira abaixo algumas imagens dos dois novos smartphones:

Ainda não há preço definido para o Brasil, mas, obviamente, não serão baratos. A geração anterior do Flip3 e do Fold3 custa, respectivamente, R$ 8.999 e R$ 12.599. Nos EUA, os novos aparelhos custarão US$ 999 (cerca de R$ 5.200) e US$ 1.799 (cerca de R$ 9.300), respectivamente também.

Ambos os dispositivos, segundo a Samsung, incluem uma nova película protetora feita de PET extensível e camadas otimizadas do painel de exibição, resultando em uma tela principal 80% mais durável do que os dispositivos anteriores. As telas aguentam ser dobradas 200 mil vezes. Nem o Fold3 nem o Flip3 vêm com carregador ou fone de ouvido.

Buds e watches

Ainda como lançamento da semana, a Samsung apresentou a nova linha de seus fones de ouvido, o Galaxy Buds2. De acordo com a empresa, os menores e mais leves fones de ouvido produzidos pela coreana e possuem cancelamento ativo de ruído. O Galaxy Watch 4 e o Galaxy Watch 4 contam com o sensor BioActive da Samsung "para que os usuários possam monitorar sua pressão arterial, detectar um batimento cardíaco irregular de AFib e medir o nível de oxigenação sanguínea e, pela primeira vez, calcular sua composição corporal".

"Nossa ferramenta de Medição de Composição Corporal totalmente nova oferece aos usuários uma compreensão mais profunda de sua saúde e forma física geral, com medições importantes como músculo esquelético, taxa metabólica basal, água corporal e porcentagem de gordura corporal. Agora, você pode verificar facilmente a composição do seu corpo a partir do pulso com apenas dois dedos. Em cerca de 15 segundos, o sensor do seu smartwatch irá capturar 2.400 medições", explica a empresa coreana.

Sustentabilidade

A Samsung também apresentou o Galaxy for the Planet, a plataforma de sustentabilidade com um conjunto inicial de metas a serem alcançadas até 2025: oferecer menos impacto ambiental; incorporar material reciclado em todos os novos produtos móveis; eliminar todos os plásticos das embalagens de dispositivos móveis; reduzir o consumo de energia no modo de espera de todos os carregadores de smartphone para menos de 0,005W; e atingir zero descarte em aterros.

“A Samsung está empenhada em criar soluções que habilitem um futuro melhor para o nosso povo e o nosso planeta. No entanto, sabemos que não podemos fazer isso sozinhos e a luta coletiva pelo mundo não é uma competição”, afirmou Stephanie Choi, Vice-Presidente e Líder de Marketing de Dispositivos Móveis da Samsung Electronics