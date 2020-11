Samsung apresenta robô passa pano

A pandemia levou muita gente a ficar em casa. Em termos de limpeza, isso levou a duas situações: pessoas que não eram acostumadas a ter que fazer serviços domésticos e tiveram que aprender e pessoas que passaram a ter mais trabalho com a limpeza, já que, por passar mais tempo em casa - incluindo aí crianças -, a quantidade de sujeira aumentou.

Dentro da gama de produtos de tecnologia que passaram a ser mais utilizados, estão aqueles relacionados à limpeza. Não só os eles, a exemplo dos famosos rôbos aspiradores, como os mops, uma espécie de esfregão que absorve sujeira. Existem modelos que até jogam produtos de limpeza com acionamento por botão para você 'passar pano' logo em seguida. Uma maravilha.

A Samsung resolveu unir os dois com o Jetbot Mop VR6000, feito, de acordo com a marca coreana, para esfregar as sujeiras mais difíceis de maneira inteligente e versátil, um robô passa pano. "O Jetbot Mop VR6000 pode ser comandado por um controle remoto, que já acompanha o produto, e conta com um sistema de navegação inteligente para desviar de obstáculos e evitar quedas. O Smart Sensing é composto por diversos sensores que identificam obstáculos pelos cômodos e otimizam a navegação do robô. Além disso, essa tecnologia faz com que ele consiga limpar cantos e rodapés com mais eficiência", diz a Samsung, em release distribuído à imprensa.

O aparelho conta com bateria para 100 minutos de limpeza e já com dois pares de panos de microfibra, que podem ser lavados. Os produtos de limpeza devem ser adicionados nos panos e não nos reservatório de água do Jetbot Mop, que conta com oito modos de limpeza. Ele é a novo produto da linha de limpeza da Samsung, que ainda conta com aspiradores verticais e um robô aspirador e que também passa pano. O preço é que ainda é salgado: R$ 2.899, segundo sugestão da coreana.

99 distribui R$ 1 milhão em prêmios a motoristas

A campanha 'Direção Premiada' da 99 vai distribuir E$ 1 milhão em prêmios a motoristas parceiros, além de descontos para compra de celulares em parceria com a TIM e instalação gratuita de câmeras nos automóveis. Serão quatro prêmios semanais de R$ 40 mil durante cinco semanas e um prêmio final de R$200 mil. Os sorteios ocorrem às quartas-feiras pela Loteria Federal e os prêmios serão pagos em certificados de ouro. O valor do prêmio para o sorteado é integral, e já estão descontados taxas e impostos. Para concorrer, o motorista receberá um cupom a cada 60 corridas semanais. A campanha começou na segunda-feira (16) e vai até 20/12. Mais informações em: https://www.direcaopremiada99.com.br.

Estudo da Dell aponta que 87,5% das empresas brasileiras realizaram projetos de transforção digital em 2020

A terceira edição do estudo bianual realizado pela Vanson Bourne, e patrocinado pela Dell Technologies em parceria com a Intel, apontou que cerca de 87,5% das empresas instaladas no Brasil realizaram alguma iniciativa voltada à transformação digital neste ano. O número – que está acima da média mundial, que é de 80% – faz parte do Índice de Transformação Digital da Dell Technologies 2020 (DT Index 2020). De acordo com o estudo, 92% das empresas estão reinventando seu modelo de negócio por conta do cenário gerado pela Covid-19. As prioridades das empresas brasileiras são cibersegurança e privacidade (66%) e, na sequência, empatadas com 65,5% das menções aparece: análise e gestão de dados, ambiente de trabalho digital e serviços digitais sob demanda, de acordo com o estudo.