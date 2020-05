Samsung faz promoção para estimular compra online

A Samsung anunciou uma promoção on-line para incentivar que as pessoas mantenham o isolamento social, mas continuem tendo acesso aos seus produtos. São descontos e outras vantagens exclusivas para compras pela internet.

Batizada de "Conecte-se à sua casa", a campanha pode render até R$ 2 mil de bônus para quem montar um combo de produtos da marca a partir da compra de uma TV 4k de 55 polegadas. Um site especial traz todas as explicações e condições para aproveitar a oferta.

(Foto: Divulgação)

Neste site, é possível ver todas as combinações possíveis com os produtos e o desconto que quem comprar vai ter. Os modelos de TV que iniciam qualquer combo da promoção são RU7100 de 55”, 58”, 65 e 75”, Q60 de 55” e 65” e Q80 de 55”. Em seguida, o consumidor deve escolher com qual produto quer finalizar o pacote.

Os itens possíveis são uma smartTV 4K de 50”, uma geladeira Twin Cooling Plus RT46, uma lava e seca WD11 ou um ar-condicionado Inverter. Com o pacote formado, o site da Samsung vai apresentar o valor do bônus de desconto – R$ 750, R$ 1 mil ou R$ 2 mil – e quais lojas online do varejo possuem este combo. O consumidor fará a escolha de onde concluir a compra.

“Queremos incentivar a compra online e oferecer aos consumidores condições e informações especiais para que todos tenham uma experiência mais confortável em casa. Apresentamos vantagens de cada produto, permitimos que o cliente analise preços e também incentivamos nossos varejistas parceiros a fortalecer essa imersão digital do mercado”, explica Patricia Pessoa, diretora de marketing da área de Consumer Electronics da Samsung Brasil.